Megabestelling voor Franse straaljagers op komst

De Indiase luchtmacht wil 114 Dassault Rafale-gevechtsvliegtuigen bestellen via een zogenoemde government-to-government (G2G)-deal met Frankrijk. De stap moet het groeiende tekort aan operationele jachtvliegtuigen terugdringen.

India beschikt momenteel over 31 squadrons, elk met zestien tot achttien toestellen. De gewenste sterkte ligt echter op 42,5 squadrons. Met de uitfasering van de laatste MiG-21’s volgende maand zakt het aantal naar 29, het laagste in de geschiedenis van de luchtmacht. De urgentie nam verder toe na Operatie Sindoor in mei, waarbij Rafales aanvallen uitvoerden op Pakistaanse doelen. Islamabad claimde toen zes Indiase toestellen, waaronder drie Rafales, te hebben neergehaald. New Delhi ontkent dat er verliezen zijn geleden.

Volgens de luchtmacht is een rechtstreekse aankoop via de Franse regering goedkoper en efficiënter dan een openbare aanbesteding. Het formele verzoek voor de zogenoemde Acceptance of Necessity (AoN) wordt uiterlijk in oktober verwacht, waarna de regering een definitief besluit neemt. Onderhandelingspunt blijft de toegang tot interne gegevens van de Rafale, zodat India eigen wapensystemen kan integreren. Franse fabrikanten waaronder Dassault, Safran, Thales en MBDA tonen zich daar terughoudend in.

Made in India

Eerder dit jaar werd bekend dat Dassault voor het eerst rompdelen van de Rafale buiten Frankrijk gaat produceren. Het bedrijf tekende samen met Tata Advanced Systems Limited (TASL) vier productieovereenkomsten voor een nieuwe fabriek in Hyderabad. Daar worden onder meer zijpanelen, het achterstuk, het centrale rompsegment en de voorste rompsectie vervaardigd. De eerste productie wordt tegen 2028 verwacht, met een maximale capaciteit van twee complete rompstructuren per maand.