El Al klaagt Franse ATC aan na uitspraak

El Al Israel Airlines heeft een officiële klacht ingediend nadat een Franse luchtverkeersleider op de luchthaven Parijs Charles de Gaulle naar verluidt tegen de piloten zou hebben gezegd: ‘Free Palestine’.

Het incident vond plaats op 11 augustus, kort nadat de vlucht was vertrokken van Parijs naar Tel Aviv. Volgens El Al werd de boodschap overgebracht tijdens een standaardcommunicatie tussen de cockpit en de luchtverkeersleiding.

De maatschappij liet in een verklaring weten: ‘El Al beschouwt het incident dat gisteravond plaatsvond, waarbij een Franse luchtverkeersleider een piloot op een onprofessionele en ongepaste manier aansprak, als zeer ernstig. We bespreken de kwestie met de Israëlische autoriteiten, die in contact staan met de Franse autoriteiten. El Al zal de wereld blijven rondvliegen met de Israëlische vlag trots op de staart van het vliegtuig, terwijl we professioneel blijven en de veiligheid van passagiers en bemanning garanderen.’

De minister van Transport, Philippe Tabarot, is op 12 augustus een onderzoek gestart naar het voorval. De betreffende luchtverkeersleider is tijdelijk geschorst.

Het voorval volgt na een incident vorige week, toen het Parijse kantoor van de airline werd beklad met rode verf en graffiti, waaronder woorden als ‘Free Palestine’ en ‘El Al genocide airline’. De Israëlische minister van Transport, Miri Regev, koppelde de aanval aan de recente erkenning van de staat Palestina door Frankrijk. Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de misdrijven rond het bekladde kantoor.