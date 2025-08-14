Ryanair-piloot flauwgevallen, vlucht gaat door

Een piloot die maandag achter de stuurknuppel stapte om een Boeing 737-800 van Ryanair te vliegen, viel tijdens de vlucht kort flauw.

Het toestel, registratie 9H-QEH, maakte zich die ochtend op voor de eerste vlucht van de dag, vlucht FR4587, vanuit het Spaanse Barcelona naar Porto, een stad aan de westkust van Portugal. Het steeg op in zuidwestelijke richting en maakte voor de Spaanse oostkust een bocht naar het vaste land. Acht minuten na take-off ontving het Nationaal Instituut voor Medische Noodgevallen (INEM) een melding dat een van de piloten flauwgevallen was.

Piloot snel bij kennis

Wanneer een van de vliegers onwel wordt, wordt in veel gevallen een ongeplande landing op de meest dichtstbijzijnde geschikte luchthaven gemaakt. De 737 vloog echter gewoon door. Dat kwam doordat de piloot volgens Portugal Resident ook weer snel bijkwam. Het bleek te gaan om een ‘snel herstellende syncope’. De vlucht landde uiteindelijk zonder problemen op de luchthaven van Porto.

Medische hulp

De 737 werd desondanks opgewacht door hulpdiensten, waaronder de brandweer van Moreira da Maia en een medisch nood- een reanimatievoertuig (VMER) van het Pedro Hispano-ziekenhuis. De piloot werd ter plaatse medisch verzorgd, maar weigerde uiteindelijk mee te gaan naar het ziekenhuis. Hij bleef op de luchthaven. Het is onduidelijk of de vlieger zijn werkdag hervatte. De 737 in kwestie zou aanvankelijk om 11:50 uur de volgende vlucht vanuit Porto naar het Ierse Dublin uitvoeren, maar vertrok uiteindelijk pas bijna drie uur later.