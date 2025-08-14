Zwitserse vliegtuigbouwer stopt leveringen aan VS

Het Zwitserse Pilatus Aircraft heeft alle leveringen van de PC-12 en PC-24 zakenjets aan de Verenigde Staten aan banden gelegd.

De beslissing volgt op de invoering van een importheffing van 39 procent voor goederen uit Zwitserland, ingesteld door de Trump-regering en sinds vorige week van kracht. De Amerikaanse markt is echter wel belangrijk voor Pilatus. Bijna veertig procent van alle geproduceerde PC-12’s en PC-24’s gaat jaarlijks naar klanten in het land. Door de extra kosten dreigt volgens het bedrijf een fors concurrentienadeel ten opzichte van Amerikaanse en andere Europese fabrikanten. Dat zorgt ook voor onzekerheid bij gebruikers van de Zwitserse vliegtuigen.

Om de klap op te vangen, wil Pilatus de productie in eigen land op peil houden door nieuwe markten te zoeken en de lokale productiecapaciteit uit te breiden. Daarbij hoort ook een geplande fabriek in Sarasota, Florida. Volgens Zwitserse media doet de fabrikant er alles aan om de banen van de drieduizend medewerkers veilig te stellen. Maatregelen als werktijdverkorting worden niet uitgesloten. Hoewel Bern voorlopig geen tegenmaatregelen overweegt, klinkt er in eigen land al wel de roep om de geplande aankoop van Lockheed Martin F-35A’s te herzien of zelfs te schrappen.

Lufthansa

Lufthansa had opmerkelijke plannen om Amerikaanse importheffingen te omzeilen. De maatschappij onderzocht of nieuwe Boeing 787 Dreamliners via dochter Swiss in Zwitserland konden worden geregistreerd, waar aanvankelijk lagere tarieven zouden gelden. Vanuit daar konden de toestellen alsnog naar Duitsland worden overgebracht. Nu Zwitserland zelf een van de hoogste heffingen krijgt opgelegd, lijkt dat plan van tafel.