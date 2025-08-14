‘Niet-operationele’ A350-vlucht wel uitgevoerd

Meerdere passagiers konden 3 juli dit jaar niet mee met een Air India Airbus A350-vlucht vanuit New York Newark op weg naar het Indiase Delhi.

Vlucht AI106 zou die dag om 11:55 uur lokale tijd aanvangen om vervolgens zestien uur later te landen op haar bestemming. Een van de gedupeerde was Vikas, die samen met zijn gezin naar Delhi zou reizen. Hij vertelt aan One Mile at a Time dat hij tijdig ingecheckt had en alles administratief in orde had. Echter, op de dag van vertrek ontving hij een mail van het reisbureau waar hij geboekt had dat er een ‘wijziging in de dienstregeling’ was wegens ‘onvoorziene omstandigheden’. Hij nam telefonisch contact op met Air India.

A350-vlucht vindt wel doorgang

Vikas kreeg aan de telefoon te horen dat zijn boeking inderdaad geannuleerd was. Bovendien vertelde een medewerker dat er ‘geen reden genoemd was’ voor de annulering van de A350-vlucht. Toen Vikas doorvroeg wijzigde de persoon aan de telefoon zijn standpunt: ‘De desbetreffende vlucht was niet operationeel bij de luchtvaartmaatschappij’. Vikas ging op 3 juli desondanks naar de luchthaven van Newark en constateerde dat de check-in voor A350-vlucht AI106 gewoon geopend was. Tevens ontmoette hij vier andere passagiers die hetzelfde bericht ontvangen hadden. Het Air India-aanspreekpunt ter plaatse kon niet verklaren waarom hun tickets geannuleerd waren en zei dat hij niets meer voor hen kon betekenen.

Vervangende vlucht veel duurder

De A350, registratie VT-JRA, vertrok uiteindelijk die dag twintig minuten later dan de planning voorschreef. Twee dagen daarna werd Vikas samen met zijn gezin omgeboekt op een Lufthansa-vlucht via Duitsland. Daar zag hij geen soelaas in en switchte naar een Emirates- en Air India-vlucht. Dit kostte hem omgerekend 1.700 euro meer.