Delta bouwt ongewenste Airbus A350’s om

Delta Air Lines stelt binnenkort enkele Airbus A350’s tijdelijk buiten dienst. De laatste ‘ongewenste’ vlucht wordt vanaf Schiphol uitgevoerd.

De toestellen die tijdelijk aan de kant worden gezet zijn nog altijd uitgerust met het interieur van het Zuid-Amerikaanse LATAM Airlines. Delta Air Lines nam enkele jaren geleden negen machines over van LATAM nadat de maatschappij ze in 2020, tijdens de coronacrisis, uit de vloot haalde. Hoewel de vliegtuigen relatief nieuw zijn, voldoet het interieur niet aan Delta’s eigen standaard. De ex-LATAM A350’s hebben dertig businessclass-stoelen in een 2-2-2-opstelling, geen premium economy en minder voorzieningen dan Delta-passagiers doorgaans gewend zijn. De huidige indeling viel dan ook niet bij passagiers in de smaak.

Vorig jaar besloot Delta de machines om te bouwen naar de premium-layout van de maatschappij. Die indeling bestaat uit veertig businessclass-stoelen, 48 premium economy-plaatsen en 195 economy-stoelen. Zeven van de negen machines zijn inmiddels klaar, de laatste twee volgen uiterlijk eind oktober 2025. Naar verwachting vindt de laatste vlucht met LATAM-interieur op 25 oktober plaats van Schiphol Airport naar Atlanta.

Uitgefaseerd

LATAM liet in 2021 officieel weten dat er na slechts een paar jaar al een einde kwam aan de operaties met de A350. Topman Jerome Cadier zei dat de maatschappij haar widebody-vloot moest herstructureren. LATAM wilde zich met de 787, 777 en 767 focussen op een gehele Boeing-vloot voor de langeafstandsvluchten. De eerste Airbus-toestellen hadden op dat moment de vloot al verlaten.