Delta-piloot scheldt luchtverkeersleiding uit

Op La Guardia Airport ontstond eind juli een woordenwisseling tussen de luchtverkeersleiding en de piloot van een Delta Air Lines Airbus A321neo.

Het incident vond plaats rond 18:00 uur lokale tijd, tijdens een zware onweersbui. Door het slechte weer werd een grondstop afgekondigd. De stop geeft aan dat het te gevaarlijk is voor grondafhandelaars om vliegtuigen te bedienen. Hierdoor kwam de operatie grotendeels stil te liggen en moesten toestellen met draaiende motoren op de taxibanen wachten.

Toen de eerste vliegtuigen weer konden vertrekken, vroeg een United-piloot aan de verkeersleiding of er nog veel vertraging te verwachten was. De crew had namelijk zorgen over de resterende hoeveelheid brandstof. De verkeersleider reageerde dat brandstofbeheer het probleem van de piloot was, niet van hem.

De piloot van Delta-vlucht DL999, die voor het United-toestel taxiede, vroeg vervolgens naar de vertrekvolgorde. Het antwoord van de verkeersleiding: ‘van nu tot middernacht’, noemde de vlieger onjuist. Hij stelde dat brandstofbeheer deels ook de verantwoordelijkheid van de verkeersleiding is. Toen de verkeersleider bleef volhouden dat hij er niets mee te maken had, noemde de piloot hem een idioot.

De piloot kreeg daarop een telefoonnummer dat hij moest bellen om zijn uitlating toe te lichten. Uiteindelijk stond DL999 nog een uur op dezelfde positie, waarna het toestel terugkeerde naar de gate. De vlucht vertrok later die dag alsnog, met zes uur vertraging. De volledige interactie van de ruzie is hieronder te beluisteren.