Grote problemen met Portugese blusvliegtuigen

Midden in het bosbrandseizoen kampt Portugal met een groot probleem. Geen van haar blusvliegtuigen is inzetbaar om bos- en natuurbranden te bestrijden.

De Portugese civiele beschermingsdienst (Proteção Civil) bevestigde dat de volledige blusvloot, normaliter bestaande uit twee operationele Canadair CL-215-vliegtuigen en één reserve vliegtuig, aan de grond staat wegens technische problemen. Een van de machines maakte enkele weken geleden nog een noodlanding maken op een rivier. Na het incident vielen de twee andere toestellen ook uit door motorproblemen. Het probleem komt op een ongelukkig moment. Op meerder plekken in Portugal is het risico op een natuurbrand hoog tot zeer hoog.

Volgens de Portugese luchtmacht, doorgaans verantwoordelijk voor het inhuren van de toestellen, zegt dat de exploitanten in dit geval zelf verplicht zijn om vervanging te leveren. Tot die tijd moeten brandweerteams vertrouwen op kleinere vliegtuigen en helikopters, die minder geschikt zijn voor grootschalige branden. Inmiddels zijn twee vervangende CL-215’s gearriveerd in het land. Tot haar eigen toestellen weer operationeel zijn zet het land de vervangers in voor het bestrijden van natuurbranden.

Frankrijk

Ook in Frankrijk maakt men zich zorgen over de staat van de huidige blusvloot. Uit een recent rapport blijkt dat een groot deel van de Franse blusvloot, bestaande uit 23 blusvliegtuigen en 37 -helikopters, verouderd is en geregeld met technische problemen aan de grond staat. De meest gebruikte toestellen zijn twaalf Canadair CL-415’s, een modernere versie van de CL-215. Met een gemiddelde leeftijd van dertig jaar zijn de toestellen echter aan het einde van hun levensduur. In de zomer van 2024 waren er zelfs dagen waarop geen enkele CL-415 inzetbaar was.

Verder halen de toestellen hun water vaak uit zee, terwijl ze oorspronkelijk ontworpen zijn voor zoetwateroperaties. Het gebruik van zout water leidt tot versnelde corrosie, wat het onderhoud bemoeilijkt. Onderdelen zijn schaars en de productie van het type werd al in 2015 stopgezet.