Passagier gebruikt per ongeluk schietstoel

In de Amerikaanse staat Massachusetts heeft de passagier van een F-15D Eagle zich per ongeluk met de schietstoel gelanceerd, vlak nadat het toestel was geland.

Op videobeelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe kort na de landing de achterste stoel wordt afgevuurd. De rook hangt nog in de lucht, terwijl de passagier langs de taxibaan kruipt met zijn parachute. De afgeworpen canopy belandde op de linker vleugel, terwijl het toestel langzaam de baan verliet. Uit audio-opnames van de luchtverkeersleiding bleek dat direct na het incident een noodsituatie werd uitgeroepen.

Video and ATC from yesterday. The backseater of RAMBO 01 (F-15D 104th FW Massachusetts ANG) accidentally ejected while taxiing back after a alleged incentive flight at Westfield-Barnes Airport, MA



The backseater survived and the runway was shut down. You can see the cockpit… pic.twitter.com/9ZIAV9ENPl — Thenewarea51 (@thenewarea51) August 14, 2025

De start- en landingsbaan werd gesloten en hulpdiensten rukten uit. De identiteit en toestand van de passagier zijn nog onbekend. De vlucht betrof een zogenoemde incentive flight, die in de VS vaak wordt ingezet als beloning voor uitzonderlijke prestaties, soms ook voor burgers. Het 104th Fighter Wing heeft nog geen verklaring afgelegd over de oorzaak.

Rafale

Hoewel zeldzaam, komt een onbedoelde schietstoelactie soms voor. In 2019 vloog een 64-jarige man mee in een Rafale B van de Franse luchtmacht vanaf vliegbasis Saint-Dizier. Al dertig seconden na de start trok hij per ongeluk aan de hendel, waarna de stoel werd afgevuurd en de vlucht abrupt ten einde kwam.