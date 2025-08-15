Piloten kiezen verkeerde Franse luchthaven

Een vlucht van Air Algérie landde dinsdag in Zuid-Frankrijk bijna op de verkeerde luchthaven. De crew had net op tijd in de gaten dat ze een fout hadden gemaakt.

De Boeing 737-800, registrate 7T-VKC, was onderweg van Oran naar Toulouse-Blagnac. Tijdens de nadering zette de crew plots koers naar een andere luchthaven in de stad. Het kleinere Toulouse-Francazal Airport ligt ruim tien kilometer zuidelijker en beschikt over een baan die lang genoeg is om een 737 of een dergelijk toestel te ontvangen. De piloten hadden de Boeing al uitgelijnd voor baan 29 van Francazal en waren gedaald tot ongeveer 750 meter hoogte toen zij hun fout opmerkten.

De 737 klom daarna naar 1.200 meter. Nadat de crew het incident aan de verkeersleiding hadden gemeld begonnen zij opnieuw aan de nadering van de juiste luchthaven. Hoe de crew zich kon vergissen is nog niet duidelijk. Dat de fout juist door piloten van Air Algérie werd gemaakt is opmerkelijk. De airline onderhoudt namelijk meerdere dagelijkse verbindingen naar de stad. Toulouse-Francazal heeft sinds 2010 geen lijndiensten meer en richt zich tegenwoordig op zakenvluchten. Ook worden er zowel nieuwe als oudere Airbus-toestellen opgeslagen op de luchthaven.

Eerdere vergissingen

Het is eerder gebeurd dat piloten in verwarring raken tussen twee luchthavens. In 2021 vlogen twee Boeing 737’s van Ethiopian op dezelfde dag op het verkeerde vliegveld aan. In dit geval landde het eerste toestel daadwerkelijk, het tweede maakte een doorstart. In 2022 ging het ook al in Frankrijk mis. Een Airbus A319 van Volotea was toen onderweg van Ajaccio naar Brest toen de vliegers zich tijdens de nadering realiseerden dat ze op het verkeerde vliegveld aanvlogen.