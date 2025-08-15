Vonkenregen na landing Boeing 747

Een Boeing 747-8F van UPS liep woensdag schade op bij de landing op de luchthaven van Taipei Taoyuan. De aankomst verliep zeer onstuimig.

De 747, registratie N613UP, was onderweg van Hongkong naar Taipei als vlucht 5X61. Tijdens de nadering en landing op het vliegveld werd de machine geconfronteerd met zware windstoten en windshear. De uitdagende weersomstandigheden waren het resultaat van tyfoon Podul die op dat moment over het eiland trok. Na twee doorstarts wisten de piloten de Jumbojet bij de derde poging aan de grond te zetten. De landing werd op beeld vastgelegd.

Door de harde windstoten raakte de buitenste rechtermotor de baan. Het contact van de motor met het asfalt veroorzaakte een korte vonkenregen. Het toestel kwam daarna veilig tot stilstand en kon op eigen kracht naar het platform te taxiën. Foto’s tonen forse schade aan de motorgondel, waarvan een deel was losgeraakt. UPS meldde dat het toestel wordt geïnspecteerd en pas weer wordt ingezet zodra de reparaties zijn afgerond. Wanneer de Jumbojet precies het luchtruim zal kiezen is niet duidelijk.

Incidenten

Het is vaker voorgekomen dat een Boeing 747 met een of meer motoren de baan raakt. Zo liep een toestel van Cargolux in 2023 schade op op de luchthaven van Luxemburg toen het een harde landing maakte. De landing werd, net als bij de Boeing 747-8F van UPS, op beeld vastgelegd. Na een doorstart landde het toestel bij de tweede poging veilig.