A330-piloten gecorrigeerd door passagiers

Nadat een Airbus A330 van AirAsia afgelopen woensdag op een andere luchthaven landde dan gepland, ontstond verwarring bij de passagiers en de cabin crew.

Het vliegtuig, registratie 9M-XXF, maakte zich die ochtend om 11:15 uur lokale tijd op om vlucht D7506 vanuit de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur uit te voeren in de richting van het Zuid-Koreaanse Seoul Incheon International Airport. De machine steeg uiteindelijk met een vertraging van iets meer dan een halfuur op. Alles leek volgens plan te verlopen, totdat de A330 de daling richting haar bestemming inzette.

De gezagvoerder zei dat de A330 op Incheon geland was, maar dat was niet het geval en zorgde voor verwarring onder passagiers © Flightradar24.com

Gezagvoerder benoemt verkeerde luchthaven

Wegens slecht weer maakte het toestel boven de westkust van Zuid-Korea een extra rondje. Weldra bleek het niet mogelijk te landen op Incheon Airport. Daarom werd tot een ongeplande landing op Seoul Gimpo Airport besloten, een ander vliegveld op circa 25 kilometer verwijderd van de bestemming. Na de landing kondigde de gezagvoerder aan op Incheon te zijn geland. Daarop sloeg de verwarring bij de passagiers toe. ‘Het leek erop dat het cabinepersoneel niet wist dat we in Gimpo waren geland totdat de passagiers het hen vertelden’, aldus een van de inzittenden bij The Korea Herald.

Verwarring slaat toe

Niet alle reizigers hadden door dat de A330 op een ander vliegveld een landing had gemaakt. Zij stonden gewoon op en begonnen hun trolleys uit de bagagebakken te halen. ‘Ze (cabinepersoneel, red.) leken net zo verward als de passagiers. Er werd geen water aangeboden en er was bijna geen eten meer aan boord, waardoor passagiers en kinderen overstuur raakten’, aldus een andere passagier bij hetzelfde medium. Uiteindelijk verontschuldigden de gezagvoerder en het cabinepersoneel zich bij de passagiers, toen de A330 twee uur later na te hebben bijgetankt alsnog naar Incheon vloog. Air Asia zegt dat het simpelweg een ‘misverstand in de communicatie’ was.