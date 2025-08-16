Alternatief voor Nederlandse luchthavens?

Als het aan GroenLinks-PvdA ligt kunnen sommige Nederlandse luchthavens plaatsmaken voor nieuwbouwwijken om het woningtekort op te lossen.

Frans Timmermans, partijleider van GroenLinks-PvdA, noemt in het bijzonder de verdwijning van zowel Rotterdam The Hague Airport als Maastricht Aachen Airport. Hoe de vliegvelden momenteel presteren is voor hem reden om de twee te willen opdoeken. ‘De luchthaven [Maastricht Aachen Airport] daar is structureel verliesmakend. Tegelijkertijd hebben we ruimte nodig voor natuur en nieuwe woningen. Ook bij Rotterdam zou de regio opknappen wanneer er in plaats van de luchthaven groen en woningen worden aangelegd’, aldus Timmermans in het Algemeen Dagblad. Bovendien is de partijleider van mening dat rondom Schiphol ‘veel meer’ woningen gebouwd kunnen worden als het aantal vluchten daalt. Voor komend jaar wordt dat aantal reeds teruggeschroefd naar 478.000 vliegbewegingen per jaar.

Snellere bouw

De partijleider stelt dat de plekken waar de beide luchthavens zijn gelegen, goed bereikbaar zijn. Zowel Rotterdam The Hague Airport als Maastricht Aachen Airport bevinden zich weliswaar buiten de stad, maar zijn door de aangelegde infrastructuur goed verbonden. Dit kan volgens Timmermans bijdragen aan het versnellen van de bouw van nieuwbouwwoningen, omdat de wegen er al liggen. In veel gevallen moeten gemeenten eerst investeren in de infrastructuur voordat begonnen kan worden met de bouw van een woonwijk. Hij voegt eraan toe dat de riolering er ook al ligt.

Alternatieve luchthavens

Mochten de luchthavens verdwijnen, dan wordt het aantal vliegbewegingen in Nederland fors teruggedrongen. In 2024 had Rotterdam The Hague Airport bijvoorbeeld 56.554 vliegbewegingen, waarvan 16.466 voor commerciële doeleinden. Het gaat dan onder meer om vakantievluchten van Transavia, Corendon en TUI. Timmermans denkt ondanks de verdwijning dat reizigers gebruik kunnen maken van andere luchthavens in de buurt. ‘Er zijn op soms een uur rijden alternatieven als je bijvoorbeeld op vakantie wil’, betoogt hij. Daarbij denkt hij ook aan velden over de grens.