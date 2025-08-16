Hoeveel kost het om een vliegtuig te tanken?

Het tanken van een vliegtuig is een van de grootste kostenposten in de luchtvaart. De brandstofkosten hangen af van verschillende factoren: het type vliegtuig, de afstand van de vlucht en de brandstofprijs op een bepaald vliegveld. In dit artikel geven we een indicatie van de kosten voor het tanken van enkele populaire vliegtuigen.

Brandstoftype en -prijs

Vliegtuigen gebruiken voornamelijk Jet A-1 als brandstof. De prijs van Jet A-1 is variabel en wordt bepaald door de wereldmarkt. In augustus 2025 ligt de gemiddelde prijs rond de $2,25 per gallon (ongeveer €0,55 per liter), maar dit kan per luchthaven verschillen vanwege belastingen en lokale marges. Ook kopen luchtvaartmaatschappijen hun brandstof in bulk in, vaak tegen een prijs die voor maanden tot jaren vaststaat.

Boeing 737 en Airbus A320 – korte tot middellange afstanden

De Boeing 737 en Airbus A320 zijn vergelijkbare narrowbody-toestellen, veel gebruikt op Europese vluchten. Ze verbruiken grofweg 2.500 tot 3.000 liter per uur tijdens de vlucht, afhankelijk van het type en de configuratie.

Voorbeeld: Vlucht van Amsterdam naar Barcelona (2 uur)

Brandstofverbruik: ± 5.500 liter

± 5.500 liter Prijs per liter: ± $0,595

± $0,595 Totale kosten: ± $3.272,50 (ca. €3.000)

De 737 en A320 hebben een tankcapaciteit van rond de 20.000–26.000 liter, genoeg voor langere vluchten van 4–6 uur.

Volledig vullen van de tank:

24.000 liter × $0,595 = $14.280

Dat is ca. €13.000 per volledige tankbeurt

In de praktijk wordt een toestel zelden volledig getankt, behalve voor lange vluchten. Om het extra gewicht van meer brandstof te vervoeren verbrandt het vliegtuig namelijk ook meer.

Boeing 777 – langeafstandstoestel

De Boeing 777 is een widebody-vliegtuig dat op langeafstandsroutes wordt ingezet, bijvoorbeeld van Amsterdam naar New York of Dubai.

Gemiddeld verbruik: ± 6.800–7.500 liter per uur

± Vlucht Amsterdam – New York (8 uur): ± 60.000 liter

Kosten voor deze vlucht:

60.000 liter × $0,595 = $35.700

Dat is ongeveer €33.000 per vlucht

Volledig vullen van de tank:

De tankcapaciteit van een Boeing 777-300ER is ± 181.000 liter

181.000 × $0,595 = $107.695

Dat is bijna €100.000 aan brandstof voor een volle tank

Extra kostenfactoren

Gewicht en passagiers: Meer passagiers of vracht = hoger verbruik

Meer passagiers of vracht = hoger verbruik Wind en route: Tegenwind kan het verbruik flink verhogen

Tegenwind kan het verbruik flink verhogen Taxiën en vertragingen: Vliegtuigen verbruiken ook brandstof op de grond

Vliegtuigen verbruiken ook brandstof op de grond Airlines kopen in bulk: Maatschappijen betalen vaak minder dan de marktprijs vanwege lange termijncontracten

Conclusie

Het tanken van een vliegtuig is duur, maar essentieel voor het functioneren van de luchtvaart. Voor een enkele vlucht kunnen de kosten dus uiteenlopen van een paar duizend tot meer dan dertigduizend euro. Geen wonder dat luchtvaartmaatschappijen veel investeren in zuinige toestellen en slimme routeplanning.

🛫 Dit artikel is onderdeel van een groeiende reeks kennispagina’s op Up in the Sky. Mis je iets, klopt er iets niet, of heb je een goede aanvulling? Laat het weten via [email protected]! Samen houden we de info up-to-date!