Airline annuleert meerdere vluchten naar Schiphol

Als gevolg van een staking van het personeel heeft Air Canada meerdere vluchten vanuit Montreal en Toronto op Schiphol en vice versa moeten annuleren.

Die eerste zou 10:20 uur met vluchtnummer AC900 op Schiphol arriveren om zich vervolgens om 12:35 uur weer op te maken voor terugvlucht AC901. De andere betrof vlucht AC808 die dagelijks om 11:00 uur in Amsterdam verschijnt en twintig minuten eerder vertrekt dan de vlucht naar Montreal. Air Canada zet op beide routes een Boeing 787-8 in.

Air Canada and Air Canada Rouge Action Lockout of Flight Attendants in Response to CUPE Strike. Read more: https://t.co/qwirA3yVaB pic.twitter.com/wQk0wm3CbL — Air Canada (@AirCanada) August 16, 2025

Onenigheid tussen airline en vakbond

De staking werd eerder deze week aangekondigd nadat de luchtvaartmaatschappij en de vakbond Canadian Union of Public Employees (CUPE) het niet eens konden worden over een nieuw contract. Naar verluidt onderhandelden de partijen al acht maanden en is zelfs hulp ingeroepen van federale bemiddelaars. Het cabinepersoneel eiste een loonsverhoging van 38 procent, verdeeld over vier jaar. Het geschil betreft tevens kwesties als de pensioenen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Gevolgen voor reizigers

Omdat de beide partijen niet tot elkaar konden komen, besloot 99,7 procent van het cabinepersoneel, zo’n 10.000 medewerkers, het werk dit weekend 72 uur neer te leggen. Air Canada en Air Canada Rouge brachten het dagelijkse aantal van 700 vluchten afgelopen week al terug. Vluchten van Air Canada Express, uitgevoerd door PAL en Jazz, vallen niet onder de staking. Iedere stakingsdag worden circa 130.000 reizigers getroffen. ‘We betreuren de impact die een verstoring zal hebben op onze klanten’, aldus Michael Rousseau, President en Chief Executive van Air Canada, in een verklaring. Het is nog onduidelijk welke invloed de staking op de vluchten van maandag (van en naar) Schiphol heeft.