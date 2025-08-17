Helikopter-reddingsteams volop in actie in Tsjechië | Foto’s

Begin deze maand vond op de Tsjechische luchtmachtbasis Praag-Kbely de “SAR Meet 2025” plaats. Deze oefening is een competitie tussen met name helikopter-reddingseenheden van diverse Europese (NAVO-)luchtmachten en vindt doorgaans eens in de twee jaar plaats. Arjan van der Rijt en Robert Verbrugge waren voor Up in the Sky aanwezig op Kbely.

Tien helikopters uit zeven landen namen dit jaar deel aan deze “wedstrijd”. In competitieverband voerden de helikopterbemanningen verschillende opdrachten uit. “Het belangrijkste voordeel van de SAR-meet is de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen tussen Europese bemanningen en samen te zoeken naar manieren om in reële situaties nog sneller en efficiënter te handelen”, zei kapitein Michal Scherks in een persbericht. Scherks is helikopterpiloot van de Tsjechische luchtmacht en betrokken bij de organisatie van de oefening. SAR-crew op de grond in actie tijdens de SAR-meet 2025 op Praag-Kbely © Robert Verbrugge

Simulatie

Het eerste en meest complexe onderdeel was de “Flying Challenge”. Deze challenge was opgezet als een simulatie van een echte Search and Rescue-missie. De bemanningen krijgen een opdracht voor de navigatie en het zoeken, vervolgens nauwkeurig landen en een gesimuleerd slachtoffer uit ontoegankelijk terrein halen. Verder moesten de crews een object op een doel laten vallen en slalommen met een lading aan de lier (slingload). Dit alles onder tijdsdruk en met een strikte puntentelling.

De Flying Challenge test niet alleen de vliegers, maar de hele bemanning en hun vermogen om te improviseren en snel te reageren. “De Flying Challenge (…) is een test van het vertrouwen en de samenwerking tussen alle bemanningsleden – de piloten, de hoistoperator [die de lier bedient – LvdB] en de rescueswimmer [reddingszwemmer – LvdB]. Samen moeten ze de gesimuleerde crisissituaties het hoofd bieden”, legt kapitein Scherks uit.

Luitenant-kolonel Petr Šafařík is commandant van het helikopter-squadron van de 24e luchtmachtbasis Praag-Kbely. Deze eenheid neemt aan de SAR-meet deel met twee W-3 Sokol helikopters. Andere eenheden Tsjechische luchtmacht namen ook deel aan de oefening, met drie Mil Mi-17’s.. Šafařík vertelde in het persbericht: “Voor helikoptervliegers zijn lieroperaties het meest uitdagend. Absolute precisie bij het hoveren en een goede samenwerking met de hele bemanning is daarbij essentieel. We willen dat zoveel mogelijk leden van het squadron deze ervaring opdoen”.

Tsjechische Mil Mi-17’s tijdens SAR-meet 2025 © Arjan van der Rijt

Tsjechische PZL W-3 Sokol in actie tijdens SAR-meet 2025 © Robert Verbrugge

Tsjechische Mil Mi-17 tijdens SAR-meet 2025 © Arjan van der Rijt

Tsjechische PZL W-3 Sokol in actie tijdens SAR-meet 2025 © Arjan van der Rijt

Reddingswerkers

De oefening was niet exclusief voor vliegende eenheden. Een “Rescue Challenge” was bedoeld voor onder meer brandweerlieden, leden van de bergreddingdienst en helikopterbemanningen. Op een klimwand werd gestreden in een combinatie van klimmen, abseilen en medische eerste hulp. De reddingswerkers moesten over een nagebouwde helikopterromp klimmen, een slachtoffer in veiligheid brengen en vervolgens eerste hulp verlenen.

Het grondpersoneel nam deel aan de zogenaamde “Ground Crew Challenge”, waarin ze opdrachten moesten uitvoeren die gericht waren op behendigheid en technische vaardigheden bij het werken aan helikopters. “Technici zijn de onzichtbare ruggengraat van onze activiteiten. Zonder hun werk zou geen enkele helikopter kunnen opstijgen”, zei kapitein Michal Scherks hierover.

Litouwse AS365 Dauphin in actie tijdens SAR-meet 2025 © Robert Verbrugge

NH-90 van de Spaanse luchtmacht tijdens SAR-meet 2025 © Arjan van der Rijt

Slowaakse UH-60 (links), Tsjechische W-3 Sokol (midden) en Belgische NH-90 (rechts) tijdens SAR-meet 2025 © Robert Verbrugge

AW101 van de Noorse luchtmacht tijdens SAR-meet 2025 © Arjan van der Rijt

De Galileo SAR Meet-oefening draait niet alleen om competitie, maar ook om samenwerking en het uitwisselen van ervaringen. In 2023 vond de oefening plaats in Duitsland, waar de bemanningen afkomstig van Praag-Kbely de competitie wonnen. Als resultaat was het nu de eer aan de Tsjechen om de SAR-meet te organiseren.

Belgische NH-90 in actie (met Noorse AW101 “photo bombing”) tijdens SAR-meet 2025 © Robert Verbrugge

Litouwse AS365 en Belgische NH-90 © Arjan van der Rijt

Slowaakse luchtmacht UH-60 Black Hawk © Robert Verbrugge

Slowaakse luchtmacht UH-60 Black Hawk © Arjan van der Rijt

Winnaars

De winnaar van de SAR-meet dit jaar was de bemanning van de Duitse H145 SAR-helikopter. Ze wonnen daarmee de Navigation and Search Challenge Trophy.

De bemanning van de Noorse luchtmacht AW101 “SAR Queen”-helikopter won de Rescue Challenge. De beste bemanning voor het werken met een lier én winnaars van de Ground Crew Challenge waren de leden van de Tsjechische 22e helikopterluchtmachtbasis, afkomstig van Náměšť nad Oslavou.