Ongelukkig incident met A320’s van zelfde maatschappij

Twee Airbus A320’s van easyJet kwamen afgelopen vrijdagochtend met elkaar in botsing op de luchthaven van het Engelse Manchester.

Het betrof een toestel, registratie G-EZWH, die vlucht U2 2117 naar Parijs Charles de Gaulle zou uitvoeren en een, registratie G-EZUN, die te boek stond als U2 2267 en naar Gibraltar zou vertrekken. De twee machines taxieden rond de klok van 6:15 uur lokale tijd richting de startbaan toen de winglets met elkaar in aanraking kwamen. ‘EasyJet kan bevestigen dat twee vliegtuigen met elkaar in contact zijn gekomen tijdens het taxiën naar de landingsbaan van Manchester Airport’, aldus een woordvoerder van easyJet in een verklaring aan Manchester Evening News.

Two easyJet aircraft collide while taxiing at Manchester Airport.



The easyJet aircraft clipped wings at about 06:30 BST, an airport spokesman said. There have been no reports of injuries.



Passengers have since disembarked from both planes which had been due to take off for… pic.twitter.com/vO6poNSz91 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 15, 2025

Schade aan A320

Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen is te zien dat één winglet beschadigd is. Niemand raakte bij het incident gewond. De A320’s taxieden terug naar het platform waar de schade opgemaakt werd. ‘Er is onmiddellijk een onderzoek gestart om te begrijpen wat er is gebeurd’, laat easyJet weten. Uiteindelijk werden voor de passagiers twee vervangende A320’s geregeld, die pas aan het einde van de ochtend vertrokken. De toestellen die bij het incident betrokken waren, kwamen die dag niet meer in actie. Door de botsing werd het vliegverkeer op de luchthaven van Manchester tijdelijk stilgelegd. Meerdere vliegtuigen die op het punt stonden van de startbaan te vertrekken waar het incident plaatsvond, moesten geruime tijd wachten. Two EasyJet planes collided wing-to-wing while taxiing at Manchester Airport, forcing a brief halt to flights.



No injuries reported, but passengers faced delays as safety checks were carried out. #ManchesterAirport #EasyJet pic.twitter.com/gMOhmvQf6R— BPI News (@BPINewsOrg) August 15, 2025

Botsingen tussen twee vliegtuigen komen vaker voor. In de meeste gevallen gaat het om een fout tijdens de pushback of tijdens het taxiën. Zo kwamen vorig jaar twee Boeing 737-800’s van Norwegian Airlines met elkaar in aanvaring.