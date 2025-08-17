Piloot doet bommelding op vlucht van eigen airline

In mei dit jaar deed een 25-jarige Frontier Airlines-piloot een valse bommelding ter zake een vlucht van zijn eigen werkgever.

Niet hijzelf maar zijn ex-partner zat aan boord van de binnenlandse vlucht vanaf Sarasota Bradenton International Airport (Verenigde Staten) naar Cincinnati Northern Kentucky International Airport. Eerder was zij werkzaam als stewardess bij Front Airlines. Het tweetal startte in november 2023 met daten. Hun relatie eindigde echter vijf maanden later nadat zij hem beschuldigd had van mishandeling. Naar verluidt had hij haar gekrabd, op de grond gegooid en bij de keel gegrepen. Zij liep daardoor meerdere kneuzingen op. Tevens viel hij haar lastig met kwaadaardige sms-berichten.

Valse bommelding van ex-partner

De voormalige stewardess deed aangifte tegen de piloot. Op 9 mei zou ze in Kenton County de eerste hoorzitting bijwonen. Daarvoor nam ze een dag eerder het vliegtuig daarheen. De vlieger was daarvan op de hoogte en wilde niet dat zij de zaak zou bijwonen, vertelt het voormalige cabinelid bij The Cincinnati Enquirer. Daardoor besloot hij een valse bommelding ter zake haar vlucht te doen. Daarin stond dat zijn ex-partner een aanslag tijdens de vlucht wilde plegen. Voor vertrek werd de vrouw uit het vliegtuig gehaald en verhoord. Al snel werd duidelijk dat de voormalige stewardess onschuldig was en dat de piloot erachter zat. De vrouw kon uiteindelijk met een andere vlucht alsnog naar Cincinnati.

Op 4 juli werd de piloot gearresteerd wegens huiselijk geweld en intimidatie via de telefoon. Frontier Airlines schorste hem. Zijn moeder betaalde omgerekend 1.700 euro om hem de volgende ochtend op borgtocht vrij te krijgen. Op 11 juli is de vlieger aangeklaagd en kreeg hij een contactverbod. Hij moet nu minimaal 150 meter uit de buurt van zijn ex-partner blijven. Het is onduidelijk of de piloot nog in dienst is van Frontier Airlines.