Vraagtekens nadat 777-piloot cockpitdeur openliet

Een Boeing 777-piloot van British Airways werd tijdelijk op non-actief gezet nadat hij de cockpitdeur tijdens een vlucht op 7 augustus openhield zodat zijn familie hem aan het werk kon zien.

Familieleden van de piloot stapten aan boord voor vlucht BA177 vanuit Londen Heathrow naar New York John F. Kennedy. De 777, registratie G-STBP, vertrok 13:35 uur lokale tijd, een kwartier later dan gepland, vanaf de Engelse luchthaven. Omdat de vlieger aan zijn familie wilde laten zien wat hij in de cockpit doet, hield hij de deur open. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 is dit echter uit veiligheidsoverwegingen ten strengste verboden.

Cockpitdeur open tijdens vlucht

‘De bemanning en passagiers merkten meteen dat de cockpitdeur openstond en wilden weten wat er aan de hand was. Het maakte de passagiers enorm ongerust’, aldus een bron bij The Sun. ‘De deur stond geruime tijd wagenwijd open – lang genoeg om mensen ongerust te maken en te reageren.’ De 777 vloog uiteindelijk gewoon door richting New York JFK en zou daar zeven uur na take-off veilig landen.

Terugvlucht geannuleerd

De handeling van de piloot bleef bij de cabin crew niet onopgemerkt. ‘BA-collega’s waren zo gealarmeerd dat de piloot in de VS werd aangegeven en de bazen hem moesten schorsen’, aldus de bron. De terugvlucht, BA174, werd dan ook geannuleerd. British Airways laat weten dat zij veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Vandaar dat de 777-piloot onder de loep genomen werd en tijdelijk buiten dienst gesteld. Uiteindelijk concludeerde de luchtvaartmaatschappij dat de open deur geen veiligheidsrisico vormde. De vlieger is inmiddels weer aan het werk.