777-passagier heeft het gemunt op purser

Een Boeing 777-300 van Air France keerde afgelopen zaterdagavond terug naar Parijs Charles de Gaulle nadat een passagier een cabinelid aanviel.

Het voorval deed zich voor op vlucht AF718 op weg naar Dakar, de hoofdstad van Senegal. De 777, registratie F-GZNI, vertrok om 17:45 uur, drie kwartier later dan de planning voorschreef, in oostelijke richting waarna direct een bocht richting het zuiden gemaakt werd. Het vliegtuig klom naar een hoogte van 36.000 voet toen een vrouwelijke passagier zich opstandig opstelde tegenover een crewlid.

De 777 stond naar aanleiding van een opstandige passagier twee uur na vertrek weer aan de grond in Parijs © Flightradar24.com

Vrouw gaat los op purser

De vrouw, die naar verluidt een psychische stoornis had, begon tijdens de vlucht heen en weer te lopen. Vervolgens begon ze te schreeuwen. Onduidelijk blijft wat de precieze aanleiding daarvoor was. Het komt tijdens vluchten vaker voor dat reizigers zich opstandig opstellen. Te veel alcohol ligt hieraan vaak ten grondslag, al komt het ook voor dat een passagier zonder reden ineens door het lint gaat. De 777-reiziger probeerde volgens AirLive.net de purser te bijten en te wurgen. Tijdens haar agressie zei ze: ‘Ik wil doden’.

Terugkeer naar Parijs Charles de Gaulle

Omdat de situatie uit de hand dreigde te lopen, besloten de piloten boven Bordeaux, een stad in het zuiden van Frankrijk, om te keren naar Parijs Charles de Gaulle. Tijdens de omkeer kondigden de vliegers squawk code 7700 af. Anderhalf uur na take-off landde de 777 op dezelfde landingsbaan als waarvan het toestel opgestegen was. Uiteindelijk vertrok het om 22:00 uur, vijf uur na de aanvankelijke vertrektijd, alsnog in de richting van Dakar, waar het met vier uur vertraging arriveerde.