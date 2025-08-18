‘A320neo tien seconden verwijderd van crash’

Net als in februari 2024 vloog ook in november dat jaar een Airbus A320neo van de Griekse luchtvaartmaatschappij Aegean te laag boven het Meer van Genève.

Het toestel, registratie SX-NET, steeg op 27 november om 8:40 uur, twintig minuten later dan gepland, met vluchtnummer A3854 op vanuit Athene op weg naar het Zwitserse Genève. Tweeënhalf uur na take-off maakte de A320neo zich op voor de landing. Toen stortte het vliegtuig bijna neer aan het Meer van Genève, dat bijna aan de stad grenst.

De A320neo belandde bijna in het Meer van Genève © Flightradar24.com

Dat kwam doordat de A320neo niet juist oplijnde voor baan 22 om contact te maken met het ILS-systeem, dat een vliegtuig richting de landingsbaan begeleidt. Het toestel vloog op dat moment nog te hoog. Uiteindelijk daalde het sneller dan de bedoeling was. De luchtverkeersleiding gaf de piloten de optie om of een doorstart te maken of de nadering te corrigeren. De vliegers kozen voor dat tweede. De A320neo daalde zo snel dat de machine zich gegeven moment op tachtig meter boven het Meer van Genève bevond. Op dat punt had de machine op een hoogte van driehonderd meter moeten vliegen. In de cockpit gingen de alarmbellen af, terwijl de verkeerstoren een waarschuwing ontving over een te laag vliegend vliegtuig.

Doorstart redt A320 van crash

De luchtverkeersleiders vroegen de piloten snel een doorstart te maken. Daaraan gaven zij gehoor. Volgens de Tribune de Genève had het toestel tien seconden later op vijfhonderd meter voor de kust in het meer kunnen neerstorten als geen go around gemaakt zou worden. Uiteindelijk lijnde de A320neo opnieuw op om veilig op baan 22 te landen.

In februari dat jaar overkwam een A320neo van easyJet precies hetzelfde tijdens de nadering van de luchthaven van Genève. Het toestel bevond zich echter op een iets hogere hoogte dan de Aegean-machine, maar de piloten moesten eveneens een doorstart maken. In tweede instantie landde het vliegtuig wel veilig in de Zwitserse stad.