Engelse 777 vliegt weg zonder 60 passagiers

Tientallen passagiers van een British Airways Boeing 777-200 moesten achterblijven op de luchthaven van Abuja, de hoofdstad van Nigeria.

Het vliegtuig, registratie G-VIIE, arriveerde afgelopen vrijdag vroeg in de ochtend op het Nigeriaanse vliegveld nadat het vijfeneenhalf uur eerder voor vlucht BA83 vertrokken was vanuit Londen Heathrow. Echter, toen de machine klaargemaakt werd voor terugvlucht BA82, werd een defect aan een van de deuren geconstateerd. Omdat het probleem niet volledig verholpen kon worden moesten tientallen passagiers uit veiligheidsoverwegingen geweigerd worden zodat de 777 alsnog volgens het boekje de lucht in zou mogen. In zo’n geval moeten meerdere stoelen leeg zijn.

Passagiers achtergelaten

British Airways bood de passagiers twee opties aan: een hotelovernachting of op een later tijdstip alsnog huiswaarts te keren. Dertig van hen kozen voor de eerste, 28 voor de tweede. ‘De eerste stap in dit soort situaties is om de Nigerian Civil Aviation Authority (NCAA) Consumer Protection Officers in de terminal te vinden. In geval van vertragingen zorgen zij ervoor zorgen dat uw rechten nageleefd worden’, aldus Michael Achimugu, directeur Public Relations en Consumentenbescherming van de NCAA, in een verklaring aan The Punch. ‘Getroffen passagiers kunnen een schadevergoeding aanvragen.’

Vlucht vertrokken met vertraging

De 777 vertrok uiteindelijk anderhalf uur na de aanvankelijke vertrektijd in de richting van Londen Heathrow. Het vliegtuig arriveerde met een vertraging van een uur. De achtergebleven reizigers werden omgeboekt naar vluchten van een dag later.

Het voorval volgt circa twee weken nadat een Airbus A340 van Lufthansa op precies dezelfde luchthaven 45 passagiers achterliet. Omdat de startbaan in onderhoud was, kon die niet in zijn geheel gebruikt kon worden. De enige optie om de A340 veilig te laten vertrekken was deze minder zwaar te beladen.