Luchthaven niet blij met komst van airline

Terwijl normaal gesproken luchthavens vol lof zijn over het aantrekken van nieuwe luchtvaartmaatschappijen, staat het Amerikaanse Vero Beach Airport niet te springen om de komst van JetBlue.

De airline, die zowel vanuit Boston als New York JFK naar Schiphol vliegt, gaat vanaf eind dit jaar vanaf die twee steden ook vluchten uitvoeren naar Vero Beach Airport, een kleine luchthaven in de staat Florida. Momenteel maakt alleen Breeze Airways gebruik van die luchthaven. De maatschappij doet vanaf dat vliegveld twaalf bestemmingen aan en dat vindt Vero Beach Airport eigenlijk wel voldoende.

Subsidie voor passagiersaantal

Dat de komst van JetBlue in het verkeerde keelgat schiet, heeft te maken met de overheidssubsidies. De directeur van Vero Beach Airport was ‘vrijwel verrast’ toen de luchtvaartmaatschappij bekendmaakte haar opwachting te maken. Omdat de luchthaven van Vero Beach momenteel niet aangemerkt wordt als een ‘commerciële faciliteit’, ontvangt het vliegveld volgens One Mile at a Time tot tachtig procent aan subsidies, daar er minder dan 100.000 passagiers per jaar worden verwerkt. Tot de komst van Breeze Airways lag dat aantal op 10.000, maar door een uitzondering kon ook met jaarlijks 100.000 reizigers aanspraak gemaakt worden op de subsidie.

Overschrijding

JetBlue zet op de route vanaf New York JFK een Airbus A320 in, terwijl vanuit Boston met een A220 wordt gevlogen. Daardoor wordt de limiet van 100.000 passagiers naar alle waarschijnlijkheid overschreden. Als gevolg hiervan nemen de staatssubsidies af van tachtig naar vijftig procent. Vorig jaar ontving Vero Beach Airport nog omgerekend 595.000 euro aan subsidies. Met de komst van JetBlue verliest de luchthaven hoogstwaarschijnlijk 220.000 euro.