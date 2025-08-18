Nieuwe vliegtuigen verhelpen uitdaging KLM deels

KLM gaat vanaf 9 september starten met de introductie van een ticket waarmee passagiers alleen een tas of rugzak mogen meenemen.

Het gaat om een Basic-tarief dat toegepast gaat worden op een aantal bestemmingen binnen Europa. Dit houdt in dat reizigers geen meer trolley mogen meenemen. Voorheen konden reizigers op alle vluchten een kleine tas en een trolley aan boord nemen, maar de luchtvaartmaatschappij wil daar nu op sommige vluchten vanaf zien. Desondanks kunnen reizigers bij dit ticket wel een rugzak of trolley bijboeken, iets wat vandaag de dag ook bij low cost carriers het geval is. Bovendien moeten passagiers bij KLM betalen voor een hapje en een drankje.

Ruimtegebrek is uitdaging

De reden dat KLM zegt dit ticket te introduceren, hangt samen met het ruimtegebrek in de cabine. Als alle reizigers zowel een kleine tas als trolley meenemen, kan het soms dringen worden. Sterker nog, in sommige gevallen past het niet meer waardoor trolleys bijvoorbeeld in het ruim geplaatst moeten worden. ‘We nemen dagelijks tienduizend stuks handbagage in bij de gate. Het past gewoon niet aan boord’, aldus een woordvoerder van KLM bij NU.nl. En dat zorgt er volgens KLM weer voor dat extra handelingen gedaan moeten worden met vertraging tot gevolg. ‘En de bagage die wel mee aan boord gaat, zorgt voor opstoppingen, omdat het alsnog een heel gedoe is om het allemaal in de bagagebakken te krijgen.’

Resultaten bekijken

KLM wil uiteindelijk gaan kijken hoe passagiers op dit ticket gaan reageren. Op sommige vluchten is het bijboeken van ruimbagage bijvoorbeeld goedkoper dan van handbagage. Tevens neemt de luchtvaartmaatschappij ook mee dat nieuwe vliegtuigen meer ruimte bieden voor handbagage. ‘Dat scheelt tot wel 50 procent, maar daar lossen we het probleem niet mee op’, zegt de woordvoerder.