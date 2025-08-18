Vlammen uit 757-motor | Video

Een Boeing 757 van Condor kreeg afgelopen zaterdagavond vlak na vertrek vanaf het Griekse eiland Corfu te maken met vlammen uit de motor.

Het toestel, registratie D-ABOK, maakte zich die avond op voor de laatste vlucht van de dag, vlucht DE3665, op weg naar Düsseldorf Airport, een Duitse luchthaven vlak over de grens met Nederland. De 757 steeg 20:30 uur lokale tijd op. Echter, enkele minuten na take-off kwamen vlammen uit de rechtermotor, blijkt uit beelden die tijdens vertrek toevallig gemaakt zijn en op de sociale media verschenen.

Mogelijke bird strike

Het is onduidelijk waardoor de rook ontstond. Een woordvoerder van Condor laat aan de aeroTELEGRAPH weten dat ‘een parameterwaarde buiten het normale bereik’ lag. Mogelijk is dit te wijten kunnen zijn aan een vogelaanvaring, iets wat in de luchtvaart in enkel geval voor knallen en vlammen uit de motor zorgt. Dit zou een verstoring van de luchtstroom in de compressor van de motor kunnen hebben veroorzaakt, resulterend in schade aan de compressor.

Al snel kondigden de piloten de noodtoestand af wegens vlammen uit de rechtermotor

Zeer snel squawk code 7700

De piloten bogen direct af van de route en maakten een zuidelijk rondje Corfu. Vervolgens kondigden zij vijf minuten na take-off de noodtoestand af, ook wel bekend als squawk code 7700. Desondanks klom de 757 naar een hoogte van 8.000 voet en werd met de luchtverkeersleiding gesproken om een ongeplande landing in Brindisi te maken, een stad aan de zuidoostkust van Italië. Circa 25 minuten na vertrek arriveerde het toestel daar veilig. Condor vloog de volgende ochtend een andere 757 in, registratie D-ABOI. Die zou de reizigers alsnog naar Düsseldorf Airport brengen.