Airbus A330 vliegt weken zonder onderdeel

Een Airbus A330-200 van ITA Airways vliegt al weken zonder een rechter winglet. Het toestel wordt gewoon ingezet voor commerciële vluchten.

De Airbus, registratie EI-EJP, werd zoals gebruikelijk ingezet op langeafstandsroutes naar onder andere Washington, Chicago en New York. Hoewel een ‘wingletloze’ vleugel er ongewoon uitziet, vormt het ontbreken van het onderdeel geen risico voor de vliegveiligheid. Volgens de zogenaamde Master Minimum Equipment List (MMEL), samengesteld door Airbus zelf, mag een A330 ook met slechts één winglet vliegen. De maatregel verhoogt hooguit de weerstand en het brandstofverbruik iets. Hoewel de operationele kosten door het missen van een winglet iets stijgen, is het duurder om de machine aan de grond te zetten tot er een vervangende winglet kan worden geïnstalleerd.

Missing Winglet 🫠 | This ITA Airways Airbus A330 had a missing winglet. It’s not ideal, but it can still fly safely. Performance takes a slight hit, but it’s totally fine.



by mirabel_intl#itaairways #airbus #avgeek pic.twitter.com/mnR4PS5MfP — Airways Magazine (@airwaysmagazine) April 12, 2025

Doel van winglets

Het doel van een winglet is om de negatieve effecten van een wingtipvortex tegen te gaan. Een wingtip vortex ontstaat door een luchtstroom van de onderkant van de vleugel, via de wingtip, naar de bovenkant van de vleugel. Onder de vleugel is de luchtdruk een stuk groter dan boven de vleugel, het voornaamste principe achter liftproductie, waardoor er een luchtstroom naar de bovenzijde ontstaat. Lucht wil immers van een hoge naar een lage druk stromen.

Deze luchtstroom vormt een vortex bij het uiteinde van de vleugel en duwt deze als het ware omlaag. Om deze neerwaartse kracht te compenseren moet er meer lift worden geproduceerd. Dat leidt tot een grotere geïnduceerde weerstand, de weerstand die ontstaat als bijproduct van liftproductie. Winglets beperken de neerwaartse kracht die wordt uitgeoefend op de bovenzijde van de vleugel, waardoor de weerstand wordt verminderd.