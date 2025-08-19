Joby-luchttaxi klaar voor commerciële vlucht

Het Amerikaanse luchtvaartbedrijf Joby Aviation, ontwikkelaar van volledig elektrische luchttaxi’s die verticaal kunnen opstijgen en landen (eVTOL), heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Het bedrijf maakte bekend dat het voor het eerst met een van zijn demonstratietoestellen een vlucht heeft uitgevoerd tussen twee openbare luchthavens onder toezicht van de Ameirkaande luchtvaartautoriteit (FAA).

De vlucht verbond Marina en Monterey, beide gelegen in Californië. Volgens Joby bedroeg de vluchtduur zo’n twaalf minuten over een afstand van tien mijl, inclusief vijf minuten in een wachtpatroon boven Monterey vanwege het luchtverkeer. Het toestel voerde een verticale start uit, schakelde vervolgens over naar horizontale vlucht, integreerde in het gecontroleerde luchtruim rond Monterey en maakte een verticale landing. Volgens Joby is dit de eerste keer dat een bemande eVTOL-luchttaxi van de ene naar de andere publieke luchthaven vloog.

De testvlucht had ook als doel om gegevens te verzamelen over de menselijke factoren bij het besturen van het toestel op een gecontroleerde luchthaven en in een druk luchtruim. Zo moest het toestel bij Monterey een wachtpatroon vliegen om een ander passagiersvliegtuig voorrang te geven. Daarbij volgde het toestel dezelfde protocollen van de luchtverkeersleiding als een grote luchtvaartmaatschappij.

Volgens Joby is dit ook een belangrijke stap richting certificering, aangezien de FAA vereist dat eVTOL’s kunnen aantonen dat ze veilig kunnen opereren in een gedeeld luchtruim en tussen meerdere luchthavens kunnen vliegen.

Het bedrijf verwacht in 2026 te beginnen met testvluchten samen met FAA-piloten. Na de certificering wil Joby zijn eerste commerciële diensten aanbieden in de Verenigde Staten, te beginnen in Los Angeles en New York City.