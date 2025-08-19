Klimaatactivisten willen via Schiphol vliegen

Extinction Rebellion (XR) is een rechtszaak gestart tegen Schiphol vanwege een toegangsverbod dat aan 37 activisten van de beweging is opgelegd. Volgens XR moet dat besluit van tafel, zodat de betrokkenen gewoon gebruik kunnen maken van het vliegverkeer.

‘Wij vliegen zo min mogelijk, maar soms kan het niet anders,’ zegt een woordvoerder van XR tegen NU.nl. ‘Bijvoorbeeld bij ziekte van een familielid in het buitenland. Of als je moet vliegen voor je werk. Soms heb je de keuze niet.’

De activisten stellen dat het verbod hun bewegingsvrijheid aantast en dat zij hierdoor hun demonstratierecht niet goed kunnen uitoefenen. Hun protest richtte zich destijds op het loyaliteitsprogramma voor veelvliegers.

Volgens Schiphol probeerden tientallen personen tijdens de actie zonder toestemming door te dringen tot het beveiligde gedeelte van het vliegveld. Tijdens het protest werden 67 demonstranten door de marechaussee aangehouden, omdat zij zich niet bevonden op de aangewezen protestlocatie. De activisten stonden achter de securitycontrole en weigerden te vertrekken.

Schiphol benadrukt dat het demonstratierecht niet wordt beperkt, maar dat de actievoerders regels hebben overtreden. Zo bevonden zij zich zonder legitieme reden in beveiligde zones, soms met boardingpassen die niet op hun eigen naam stonden.

Ook in de dagvaarding van XR’s advocaten wordt dit erkend, maar zij wijzen erop dat soortgelijke acties in het verleden niet tot sancties leidden. Na de protestactie van 8 maart van dit jaar legde Schiphol echter wél een toegangsverbod op. ‘Het gebied na de boardingspasscontrole is alleen toegankelijk voor reizigers en de mensen die daar werken,’ aldus een woordvoerder van de luchthaven.

Volgens de advocaten van XR neemt Schiphol het recht in eigen hand door een dergelijk verbod op te leggen. ‘Als tegen een bank wordt gedemonstreerd, wordt ook niet de rekening opgezegd. Of een rijverbod opgelegd als iemand op de snelweg demonstreert,’ stellen zij.

De activisten en hun juridische vertegenwoordigers zijn van mening dat de duur van het toegangsverbod te lang is. Het verbod, dat op 21 maart van kracht werd, duurt vijf tot tien jaar, zonder dat er aangifte tegen de betrokken personen is ingediend. Vanmiddag zal de rechtbank in Haarlem het kort geding behandelen.