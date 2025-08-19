Lawaai neemt toe: Schiphol onder de loep

In de eerste helft van 2025 heeft Schiphol de wettelijke limieten voor onder andere geluidsoverlast, uitstoot en veiligheid nageleefd. Dit wordt aangetoond in het halfjaarverslag over milieu en externe veiligheid, dat door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de Tweede Kamer is verzonden. De luchtvaartautoriteit geeft echter een waarschuwing dat de geluidsruimte in twee controlepunten al voor meer dan de helft is gebruikt.

Vluchten en routegebruik

Dit jaar ligt het totale aantal vliegbewegingen met 53 procent boven de verwachtingen, terwijl het aantal nachtvluchten juist lager is dan voorzien (31 procent onder de prognose). In drie incidenten hebben vliegtuigen zonder geldige reden hun nachtelijke vertrekroute verlaten. De betrokken bedrijven kregen hiervoor een waarschuwing.

Handhaving en sancties

De ILT constateert dat het naleven van de regels rond het gebruik van hulpmotoren is verbeterd. Toch werden KLM en Delta Air Lines geconfronteerd met de inning van een eerder opgelegde dwangsom. British Airways en Pegasus Airlines kregen een waarschuwing.

De inspectie benadrukt dat zij handhaaft volgens het toekomstige Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel (NNHS). Dat betekent dat eventuele overschrijdingen alleen worden bestraft als ze niet voortkomen uit dit nieuwe systeem.

Invloed van zonnepanelen bij Polderbaan

Begin 2025 moest de Polderbaan tijdelijk gedeeltelijk worden gesloten. Reflecties van een nabijgelegen zonnepanelenpark leverden een risico op voor landende toestellen. Daardoor werd het verkeer verschoven naar andere banen, met mogelijk meer geluidsoverlast in omliggende gebieden. Pas aan het eind van dit gebruiksjaar kan het daadwerkelijke effect op de geluidsbelasting worden vastgesteld.