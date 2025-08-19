Meer jonge A320neo’s onder de sloophamer

Het eerste toestel uit de Airbus A320neo-familie werd nog geen tien jaar geleden afgeleverd. Toch worden er nu al meerdere A320neo’s ontmanteld.

De oorzaak ligt bij een groot tekort aan reserveonderdelen door problemen in de toeleveringsketens. Onlangs werden twee zes jaar oude A321neo’s van IndiGo buiten dienst gesteld. Ze worden in Spanje gesloopt, waarbij de onderdelen een tweede leven krijgen. Omdat veel componenten schaars én waardevol zijn, zorgen ze ervoor dat andere toestellen in de lucht kunnen blijven die anders maandenlang stilstaan. Ook bedrijven als Unical Aviation en AerFin kochten recent jonge A320neo’s met de bedoeling ze te demonteren. In totaal zouden inmiddels al elf toestellen grotendeels zijn ontmanteld.

Unical Aviation kondigde de stap op 1 april aan. Hoewel sommigen aanvankelijk dachten dat het om een grap ging bleek de realiteit anders. Het bedrijf had een complete ‘vloot’ A320neo’s gekocht. De machines worden op een luchthaven in Arizona, VS, uit elkaar gehaald. Het gaat onder meer om voormalige vliegtuigen van Go First. De Indiase maatschappij ging twee jaar geleden failliet en wees daarbij naar de aanhoudende problemen met de Pratt & Whitney PW1100G-motoren. De oudste A320neo’s van Go First zijn nog geen tien jaar oud.

Motoren

De motorproblemen blijven de A320neo-familie achtervolgen. Tot wel drieduizend PW1100G-exemplaren moeten worden geïnspecteerd en gerepareerd na een fout in het fabricageproces. Voor veel vliegtuigen betekent dit dat ze bijna een jaar aan de grond staan als er geen reservemotoren beschikbaar zijn. Ook de Airbus A220 kampt met vergelijkbare complicaties. Zo werd onlangs een vijf jaar oud toestel van EgyptAir ontmanteld, waarvan de motoren vrijwel direct een nieuwe eigenaar vonden.