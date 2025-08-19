Strijd A320 en 737 op scherp

De Airbus A320-familie is op weg om de Boeing 737-familie te overtreffen als het meest geleverde commerciële vliegtuig ter wereld. Dat blijkt uit gegevens van luchtvaartanalysebedrijf Cirium.

De A320 werd aan het einde van de jaren tachtig geïntroduceerd als een directe tegenhanger van de Boeing 737, die destijds al tientallen jaren de markt domineerde. Bijna veertig jaar later lijkt het erop dat Airbus zijn Amerikaanse tegenstander eindelijk heeft overtroffen.

Cirium meldt dat Airbus begin augustus 2025 in totaal 12.155 A320’s had geleverd. Bij Boeing zijn er 12.175 exemplaren geregistreerd. Wanneer de huidige productiesnelheid gehandhaafd blijft, zal het verschil naar verwachting al in september van dit jaar verdwijnen.

Max Kingsley-Jones, hoofd advies bij Cirium Ascend Consultancy, schreef op LinkedIn dat Boeing sinds december 1967, toen de eerste 737-100 in dienst ging bij Lufthansa, 12.175 vliegtuigen van het type heeft geleverd. Airbus leverde zijn eerste A320-100 pas in maart 1988 aan Air France, maar heeft sindsdien razendsnel terrein gewonnen.

Vandaag de dag vertegenwoordigen de Airbus A320- en Boeing 737-families bijna de helft van alle narrowbody’s die wereldwijd worden gebruikt.

Toen Airbus in 1988 de A320 lanceerde, had Boeing al zo’n 1.500 toestellen geleverd. Toch wist Airbus snel een voordeel te behalen door de A320 als eerste te voorzien van een nieuwe generatie motoren. De zuinigere A320neo werd een doorslaand succes bij luchtvaartmaatschappijen.