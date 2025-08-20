AWACS-vervanging NAVO op losse schroeven

De NAVO wil in 2031 de eerste van zes Boeing E-7A Wedgetail-toestellen in gebruik nemen als opvolger van de verouderde E-3 AWACS-vloot. Maar de aankoop wordt nu herzien.

De heroverweging volgt op twijfels vanuit de Verenigde Staten, een van de acht landen die het gezamenlijke programma financieren. In Washington klinkt namelijk kritiek op de E-7A. Verschillende door president Trump aangestelde Pentagon-leiders vragen zich af of het toestel in moderne conflicten kan overleven. In Oekraïne wist het leger eerder al twee Russische A-50 Mainstay-radartoestellen neer te schieten.

De Amerikanen willen daarom meer inzetten op ruimtevaartcapaciteit. Satellieten met zogeheten Air Moving Target Indicator (AMTI)-sensoren zouden vanuit de ruimte vijandelijke vliegtuigen kunnen volgen, vergelijkbaar met de taak van de huidige AWACS. Totdat voldoende satellieten beschikbaar zijn, zijn radartoestellen echter onmisbaar. Washington vindt de Wedgetail als tussenoplossing te duur en bovendien te laat leverbaar.

Binnen de NAVO bestaat vrees dat een Amerikaanse terugtrekking de kosten voor de overige partners fors doet oplopen. Ook de haalbaarheid van de aanschaf komt daarmee in gevaar. Omdat de NAVO de rol van vliegende radarstations wel wil behouden, wordt mogelijk gekeken naar een goedkoper alternatief.

Wedgetail-gebruikers

De Boeing E-7 Wedgetail is al operationeel bij Australië (zes toestellen) en Turkije (vier) en staat op bestelling bij onder meer Groot-Brittannië (vijf). Het eerste Britse exemplaar, nog niet afgeleverd, werd dit jaar al getoond op de Royal International Air Tattoo (RIAT). De NAVO wil haar zes bestelde E-7’s, net als de huidige AWACS, stationeren op de Duitse vliegbasis Geilenkirchen.