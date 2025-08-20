Extra TUI-vluchten naar geliefde vakantiebestemming

TUI vergroot komende winter de capaciteit op de populaire route naar Curaçao met dertig extra vluchten. Tussen half december en eind maart zijn er ongeveer 9.000 extra stoelen beschikbaar, waarvan de meeste tijdens de kerstperiode.

Extra vluchten rond de feestdagen

Momenteel biedt TUI fly dertien vluchten per week aan tussen Amsterdam en Curaçao, soms in combinatie met Bonaire of Aruba. Van 17 december 2025 tot en met 17 januari 2026 worden er vier extra wekelijkse vluchten toegevoegd, waardoor het totaal op zeventien vluchten per week komt te staan, een record voor de luchtvaartmaatschappij.

Na de kerstvakantie, van januari tot eind maart, blijft er elke dinsdag één extra rechtstreekse vlucht naar Curaçao toegevoegd, waardoor het aantal wekelijkse vluchten op veertien uitkomt. Alle nieuwe verbindingen worden non-stop uitgevoerd, zonder tussenlanding op andere eilanden.

Grote vraag naar tickets

Volgens TUI is de uitbreiding vooral bedoeld om in te spelen op de hoge vraag in de kerstperiode. Veel reizigers kiezen doorgaans tijdens de feestdagen voor een bezoek aan familie op Curaçao of voor een zonnige vakantie.

Lange relatie tussen TUI en Curaçao

De route tussen Amsterdam en Curaçao is al twintig jaar een belangrijk onderdeel van het TUI fly-netwerk. Afgelopen mei werd dat jubileum gevierd, toen een Boeing 787 Dreamliner van de luchtvaartmaatschappij officieel de naam ‘Curaçao’ ontving.

Curaçao is al geruime tijd een van de meest geliefde verre bestemmingen voor Nederlandse reizigers. In 2024 verwelkomde het eiland meer dan 500.000 toeristen, waarvan een aanzienlijk aantal uit Nederland kwam. De toerismesector verwacht voor de komende winter opnieuw een groot aantal bezoekers.