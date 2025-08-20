Opmerkelijke Airbus naar Schiphol

Woensdagmiddag landt op Schiphol een gloednieuwe Airbus A321neo van Delta Air Lines. Het gaat om het toestel met registratie N594DA, dat al enkele maanden stilstaat op Hamburg Finkenwerder, een van de productielocaties van Airbus.

Delta heeft al langere tijd problemen met de levering van nieuwe toestellen vanuit Europa naar de Verenigde Staten. Op vliegtuigen uit de EU geldt momenteel een importheffing van vijftien procent. Topman Ed Bastian liet vorige maand weten dat de maatschappij die extra kosten niet wil betalen: ‘Delta is niet van plan importheffingen te betalen, voor geen enkel vliegtuig.’ Daarnaast speelt een certificatiekwestie mee, waardoor de aflevering van meerdere A321neo’s vertraging opliep.

Of Delta nu toch besloten heeft de heffingen te voldoen, is niet duidelijk. Mogelijk wordt het toestel voorlopig op Schiphol geparkeerd, al brengt dat hoge stallingskosten met zich mee. Daar staat tegenover dat Amsterdam een belangrijke Delta-basis is, wat de keuze kan verklaren. Verder zou de maatschappij een manier gevonden kunnen hebben om het vliegtuig, in dit geval via Schiphol, alsnog zonder extra kosten naar de VS te halen. Het toestel wordt woensdag rond 13:00 uur op Schiphol verwacht als Delta-vlucht DL9936.

Motoren

Hoewel verschillende nieuwe vliegtuigen aan de grond bleven in Hamburg, nam Delta wel de motoren mee van de toestellen. De maatschappij heeft de Pratt & Whitney PW1100G-motoren van de Airbus A321neo dringend nodig om haar reeds geleverde Airbus A321neo’s te ontzien. Op dit moment staan nog altijd meerdere van deze toestellen aan de grond wegens motorproblemen.

Voor het vervoeren van motoren betaalt Delta overigens geen heffingen. De motoren van de Amerikaanse fabrikant Pratt & Whitney kunnen zonder importheffingen terugkeren naar de Verenigde Staten aangezien ze daar vandaan kwamen. De Amerikaanse airline kan deze vrijwel kosteloos monteren op haar Airbus A321neo-vloot.