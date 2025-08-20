Records voor Noorse budgetmaatschappij

Vorig jaar kondigde Norse Atlantic Airways nog aan fors kosten te moeten besparen om het miljoenenverlies tegen te gaan. Nu lijkt het de luchtvaartmaatschappij voor de wind te gaan.

De Noorse low-costmaatschappij noteerde een recordbezettingsgraad van maar liefst 97 procent, een cijfer dat de meeste maatschappijen niet halen. Daarnaast groeide het aantal vervoerde passagiers met 36 procent, een van de hoogste groeipercentages wereldwijd. Hoewel de maatschappij nog rode cijfers schrijft, verbeterde het operationele resultaat fors. Volgens Norse zijn de vooruitzichten positief dankzij de vele boekingen en nieuwe chartercontracten.

Extra inkomsten haalt de airline uit de verhuur van vliegtuigen. Zo vliegt één Boeing 787-9 momenteel voor IndiGo, onder meer op de route tussen Mumbai en Schiphol. Later worden nog eens vijf Dreamliners aan de Indiase maatschappij overgedragen. Daarmee houdt Norse nog vijf toestellen over voor de eigen lijndiensten.

Behalve de positieve resultaten kreeg het Noorse bedrijf ook erkenning. Skytrax riep de maatschappij onlangs uit tot beste prijsvechter voor ‘value’ in Noord-Europa. Dat levert niet alleen een marketingvoordeel op, maar vergroot ook de naamsbekendheid in zowel Europa als de bestemmingsmarkten.

Kosten besparen

Norse kondigde in augustus 2024 aan stappen te ondernemen om de kosten terug te dringen. In het eerste half jaar van 2024 leed de maatschappij ruim 85 miljoen euro verlies. Als gevolg van de tegenvallende financiële resultaten verkleinde de airline zowel haar vloot als routenetwerk. Verder wilde Norse haar eigen routenetwerk herzien en zich concentreren op de meest rendabele verbindingen. De maatschappij streefde ernaar meer vaste inkomsten te genereren door het aanbieden van wet-lease en charterdiensten met haar Boeing 787-9’s. Zoals het er nu naar uitziet heeft de strategie positief uitgepakt voor het bedrijf.