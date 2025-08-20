Russische Ilyushin zorgt voor ophef

Een Russische Ilyushin Il-76 zorgde onlangs voor opschudding in Brazilië. Zelfs politici eisen opheldering over het bezoek van de machine.

De Il-76, registratie RA-78765, vertrok op 7 augustus uit Moskou en vloog via Azerbeidzjan, Algerije en Guinee naar de Braziliaanse hoofdstad Brasília. Lokale media spraken van een mysterieus vliegtuig dat zonder duidelijke missie het land binnenkwam. Volgens bronnen zou het om een charteropdracht gaan, maar of het commerciële vracht, een humanitaire missie of een diplomatieke operatie betrof, blijft onbekend. Een senator stelde dat ‘het Braziliaanse volk recht heeft te weten wat er aan boord is, wie de bemanning vormt en wat het doel van dit toestel is’. Enkele dagen later vloog de machine door naar Bolivia.

Opvallend is dat de Braziliaanse president Lula da Silva een dag voor de landing telefonisch contact had met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Of dit verband houdt met de vlucht, is niet duidelijk. De Il-76 behoort tot de vloot van Aviacon Zitotrans, een Russische maatschappij die naast humanitaire opdrachten ook herhaaldelijk militaire goederen vervoerde, zoals raketonderdelen en helikoptercomponenten. Om die laatste reden staat de maatschappij sinds 2023 op de Amerikaanse sanctielijst.

Russische toestellen onder vergrootglas

Nu Russische vliegtuigen in veel landen niet meer welkom zijn, vallen bezoeken buiten de landsgrenzen extra op. Drie jaar geleden trokken twee Russische Il-76’s in het Tsjechische Brno al veel aandacht, ondanks het Europese vliegverbod. Toen meldden lokale media dat de vliegtuigen ‘belangrijke vracht’ aan boord hadden, maar ook daar bleven details geheim.