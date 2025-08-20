Wizz Air verbindt Maastricht met nieuwe bestemming

Luchtvaartmaatschappij Wizz Air opent in december een nieuwe verbinding tussen Maastricht Aachen Airport en Tuzla in Bosnië en Herzegovina. Vanaf 9 januari wordt de route twee keer per week uitgevoerd.

Door de komst van Tuzla is het aantal bestemmingen dat de Hongaarse prijsvechter vanuit Maastricht deze winter aanvliegt vier, met in totaal zeven wekelijkse vluchten.

Deze winter biedt Wizz Air naast Tuzla ook vluchten vanuit Maastricht aan naar Chisinau (Moldavië, drie keer per week) en Boekarest (Roemenië, twee keer per week). In de zomer van 2026 zal Katowice (Polen) worden opgenomen in het netwerk. De vluchten worden uitgevoerd met een Airbus A321neo. Dit vliegtuig heeft ruimte voor 239 passagiers.

Volgens Maastricht Aachen Airport is er al langere tijd vraag naar een directe verbinding tussen Nederland en Bosnië. Tot nu toe bestond er geen directe lijndienst. De nieuwe route wordt gezien als interessant voor zowel toeristen richting de Balkan als voor arbeidsmigranten met bestemmingen in Bosnië, Oost-Kroatië en Servië.

De uitbreiding sluit aan bij de ambitie van Maastricht Aachen Airport om in 2030 uit te groeien tot een regionale luchthaven met 600.000 passagiers en 200.000 ton vracht per jaar. Vorige maand werd de samenwerking met Wizz Air voor verschillende jaren bekendgemaakt.