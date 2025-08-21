777 zigzagt langs de Nederlandse grens

Een Boeing 777-200 van United Airlines keerde afgelopen zondagavond via de Nederlandse grens terug naar Frankfurt wegens een technisch mankement.

Het toestel, registratie N78008, zou aan het einde van de middag met vluchtnummer UA927 vanuit het Duitse Frankfurt op weg naar San Francisco (Verenigde Staten) vertrekken. De 777 steeg in oostelijke richting op en draaide direct af richting het noordwesten. Ter hoogte van Nijmegen vloog het vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnen.

De 777 vloog precies boven de grens tussen Nederland en Duitsland richting Frankfurt © Flightradar24.com

Slingerend langs de grens

Echter, boven de Noordzee ontdekten de piloten een technisch mankement. Het is onduidelijk om welk probleem het precies ging. Voor hen was het in ieder geval genoeg reden om terug te gaan naar de luchthaven van vertrek. Nog voor de Engelse kust keerde de 777 om. Vervolgens vloog de machine richting het noorden van Nederland om ter hoogte van de grens tussen ons land en Duitsland zuidwaarts te keren. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het vliegtuig zich precies boven de grens, weliswaar aan de Nederlandse kant, bevond. Ter hoogte van Emmen vloog de machine heel kort het Duitse luchtruim binnen, vloog vervolgens boven Overijssel Nederland opnieuw in om daarna weer koers te zetten richting Frankfurt.

Vlucht geannuleerd

Uiteindelijk verliet de Triple ons land via de Achterhoek. Het is onduidelijk waarom de machine langs de grens zigzagde en niet in één lijn naar Frankfurt vloog, zoals op eerdere vluchten het geval was die vanaf die luchthaven vertrokken waren en door bijvoorbeeld een technisch probleem de ommekeer moesten maken. Tweeënhalf uur na take-off verscheen de 777 weer in Frankfurt. United Airlines liet aan AirLive.net weten dat de machine aan de grond moest blijven staan. De vlucht werd dan ook geannuleerd.