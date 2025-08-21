Deel vleugel 737 hangt (opnieuw) los | Video

Een deel van de flaps van de linkervleugel van een Boeing 737-800 van Delta kwam afgelopen woensdag vlak voor de landing los te zitten.

Het toestel, registratie N3740C, maakte zich die middag op voor de tweede binnenlandse vlucht van de dag, vlucht DL1893, vanaf Orlando International Airport (Verenigde Staten) op weg naar Austin Bergstrom International Airport. De 737 steeg 13:10 uur lokale tijd in noordelijke richting op en vloog via de kust van de Verenigde Staten in de richting van haar bestemming.

The Federal Aviation Administration is investigating after a flap on a Boeing 737’s wing partially broke off before landing in Texas on Tuesday.



Delta Air Lines Flight 1893 was flying from Orlando International to Austin-Bergstrom International Airport when passengers noticed… pic.twitter.com/2eAMVLRzxJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 21, 2025

Deel van flaps wrikt zich los

Na bijna twee uur te hebben gevlogen startten de piloten met de daling. Op beelden die tijdens de nadering gemaakt zijn, blijkt dat een gedeelte van de flaps op een hoogte van ongeveer 12.000 voet los kwam te zitten en zich langzaam losser begon te wrikken. ‘De dame voor ons opende het luikje en vertelde ons dat het (deel van de vleugel, red.) kapot was. Ik opende het raam en schrok me rot’, schetst een van de passagiers de situatie bij CNN. De flaps spelen zowel bij de landing als take-off een belangrijke rol.

WATCH: Delta Boeing 737-800 flight DL1893 from Orlando landed in Austin yesterday with the left wing aft flap detached.

📹: Shanila Arif pic.twitter.com/C7eI5AdG6Y— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 21, 2025

737 tijdelijk uit dienst

Hoewel een deel van de flaps loszat, konden de piloten de daling gewoon voortzetten. Voordat geland werd, maakte de 737 nog een extra rondje, al is niet te achterhalen wat daar de reden van was. Uiteindelijk arriveerde het vliegtuig twee uur en een kwartier na take-off veilig op haar bestemming. Op beelden na de landing is te zien dat het deel nog losser zat dan in de lucht. Iedereen bleef ongedeerd. De desbetreffende 737 werd tijdelijk uit dienst gehaald en staat op het moment van schrijven nog steeds aan de grond. Delta zegt haar medewerking toe aan een onderzoek van de Federal Aviation Administration (FAA).

Vorige maand schoot ook al een deel van de linkervleugel van een andere Delta-737 tijdens de vlucht los. Het betrof de trailing edge flap, een beweegbaar deel dat van essentieel belang is bij het opstijgen en landen. Net zoals afgelopen woensdag landde de machine gewoon veilig op haar bestemming. Het onderdeel werd aangetroffen op een oprit in een woonwijk nabij het Amerikaanse Raleigh.