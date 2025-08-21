Keuze nieuwe Delta-bestemming ligt niet bij airline zelf

Delta Air Lines geeft haar medewerkers en SkyMiles-leden de mogelijkheid om een nieuwe Europese bestemming te kiezen die de luchtvaartmaatschappij aan haar netwerk toevoegt.

De kanshebbers zijn het Italiaanse Sardinië, Spaanse Ibiza en Malta. Die eerste bestemming is een eiland in de Middellandse zee, voor de kust van Italië. Grote steden op het eiland zijn onder meer Olbia, Alghero en Cagliari. Sardinië biedt variatie tussen avontuur en ontspanning. De avonturiers kunnen wandelingen langs de kliffen maken, terwijl reizigers voor meer rust kunnen zwemmen in baaien en pasta’s en wijnen kunnen proberen.

Nog twee eilanden

Bovendien is Ibiza een potentiële nieuwe Delta-bestemming. Onder Nederlanders is dit eiland eveneens erg populier, in het bijzonder voor de vakantiegangers, die niet vies zijn van een feestje. Het staat zowel bekend om haar strandfeesten als het nachtleven. Ook avonturiers kunnen hun energie kwijt in Ibiza: zij kunnen een dagtrip maken naar Formentera, een klein eilandje ten zuiden van Ibiza. Tot slot is Malta een kanshebber. Het eiland kent diverse UNESCO-steden en baaien. Ook op dit eiland kunnen vakantiegangers avontuur en ontspanning combineren.

Stemmen op bestemming

Delta-medewerkers en SkyMiles-leden krijgen de mogelijkheid tussen 25 en 29 augustus hun stem uit te brengen via de app van de luchtvaartmaatschappij. Vervolgens wordt dertig dagen na de stemperiode bekend welke bestemming aan het netwerk van de airline toegevoegd wordt. ‘SkyMiles-leden en Delta-medewerkers staan centraal in alles wat we doen. Met de Route Race geven we onze community letterlijk een stem in de toekomst van ons netwerk. Onze bestemmingen zijn meer dan stippen op een kaart, het zijn poorten naar cultuur, verbinding en nieuwe mogelijkheden’, aldus Paul Baldoni, Senior Vice President of Network Planning, in een verklaring.