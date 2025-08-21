Man steekt incheckbalies in brand

Op woensdagochtend 20 augustus veroorzaakte een 26-jarige man brand in Terminal 1 van de luchthaven Milaan Malpensa. Volgens Milano Today goot de man brandbare vloeistof over de incheckbalies, stak een vuilnisbak in brand en sloeg hij met een hamer op digitale schermen en een groot reclamebord.

De man, een inwoner van Mali die regelmatig in Italië verblijft, had geen ticket en was geen passagier. Hij werd overmeesterd door luchthavenmedewerkers en reizigers voordat de politie arriveerde. Het motief van de actie is nog onbekend.

Videobeelden op sociale media tonen chaotische taferelen, passagiers vluchtten uit het gebied terwijl rook de terminal vulde, en enkele omstanders probeerden de verdachte te stoppen. Eén persoon sloeg hem op het hoofd met een brandblusser, waarna hij op de grond werd vastgehouden totdat de politie ter plekke was.

De brand kon snel worden geblust met handbrandblussers, maar de luchthavenbrandweer kwam alsnog ter plaatse en liet de terminal uit voorzorg gedeeltelijk evacueren. Volgens de Lombardy Airports Association zijn er geen gewonden gemeld. Het incident kan echter leiden tot vertragingen en het annuleren van vertrekkende vluchten.