Mogelijk vaker omleiding naar kortste baan Schiphol

Er was veel te doen om de zonnepanelen nabij de Polderbaan (18R/36L) en Zwanenburgbaan (18C/36C) op Schiphol, maar die mogen met speciaal folie op de lange termijn uiteindelijk toch blijven staan.

Hoewel de zonnepanelen niet verwijderd worden, worden die wel tijdelijk weggehaald om ze vervolgens te bedekken met folie, die weerkaatsing voorkomt. Dat is het resultaat van een overleg tussen Schiphol, De Groene Energie Corridor (DGEC), de Gemeente Haarlemmermeer en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Alle partijen dragen financieel hieraan bij. De rechter oordeelde vorige maand dat 78.000 panelen weggehaald dienden te worden wegens het weerkaatsende licht. De oplossing is veilig genoeg bevonden door het Integral Safety Management System (ISMS). ‘Dankzij de goede samenwerking met alle betrokken partijen, kunnen we duurzame energie en vliegveiligheid samen laten gaan’, aldus Bert Cremers, directeur van de DGEC, in een verklaring.

Tijdelijke oplossingen

Inmiddels is de DGEC begonnen met het weghalen van de eerste 78.000 zonnepanelen op de A- en B-velden. Vervolgens moeten de resterende 150.000 op de C- en D-velden gedemonteerd worden. De operatie kost echter tijd. Dat betekent dat er komende maanden nog steeds zonnepanelen zonder folie nabij de Polderbaan en Zwanenburgbaan staan. Daarom worden vanaf 28 augustus dit jaar tot 29 september volgend jaar tijdelijke maatregelen genomen.

Omleiding naar Oostbaan

Door de stand van de zon kan die tweede landingsbaan tussen 14:40 en 17:00 uur enige tijd niet beschikbaar zijn. Dit varieert tussen een paar minuten en een uur. Het landende verkeer wordt dan omgeleid naar de Oostbaan (04/22), de kortste baan van Schiphol. Indien de operatie eerder klaar is, wordt de maatregel vroegtijdig opgeheven. ‘We zijn blij dat we nu op weg zijn naar een oplossing die ruimte biedt voor veilig vliegverkeer, een betrouwbare luchthavenoperatie én duurzame energie’, zegt Patricia Vitalis, COO van Schiphol.