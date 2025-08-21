Wending in strijd om Air Europa

Turkish Airlines heeft bevestigd dat zijn bod op een minderheidsbelang in de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa is geaccepteerd door de huidige eigenaars.

In een openbare bekendmaking op 19 augustus kondigde de Turkse airline aan dat de overeenkomst een investering van 349 miljoen dollar (ongeveer 300 miljoen euro) bevat.

Volgens Turkish Airlines is het bod bedoeld om zijn strategische positie in de luchtvaartsector te versterken en meer toeristen naar Turkije te trekken. Daarnaast moet de deal bijdragen aan de economische ontwikkeling door nieuwe markten in Latijns-Amerika te openen, en het passagiers- en vrachtverkeer tussen Spanje en Turkije uit te breiden.

Het merendeel van de investering zal worden gerealiseerd door middel van een kapitaalverhoging. Het precieze percentage aandelen dat Turkish Airlines verwerft, wordt bepaald tijdens de afronding van de overeenkomst. De afronding zal naar verwachting binnen zes tot twaalf maanden worden voltooid, afhankelijk van de goedkeuring van de toezichthouders.

Eerder toonden ook Lufthansa Group en Air France-KLM belangstelling voor een belang in Air Europa, maar beide concerns trokken zich de afgelopen weken terug uit de onderhandelingen.

Air Europa is grotendeels in handen van de Spaanse Hidalgo-familie, via hun reisconcern Globalia, dat 80 procent van de aandelen bezit. Het overgebleven belang van 20 procent behoort toe aan International Airlines Group (IAG), de moedermaatschappij van onder andere British Airways, Iberia en Vueling.