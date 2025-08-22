Airlines voor de rechter om stoelkwestie

Delta Air Lines en United Airlines liggen onder vuur vanwege het verkopen van vliegtickets voor zogenoemde raamstoelen die in werkelijkheid helemaal geen raam hebben. Er zijn twee groepsvorderingen aangespannen tegen de airlines, die wellicht miljoenen dollars aan schadevergoedingen moeten betalen aan passagiers die jarenlang extra voor deze plaatsen betaalden.

De aanklacht stelt dat Delta en United bij de keuze van stoelen niet aangeven dat bepaalde van hun raamstoelen eigenlijk op een wand uitkijken. Andere Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, zoals Alaska Airlines en American Airlines, geven wel aan welke stoelen geen of beperkt uitzicht bieden.

De gezamenlijke rechtszaken zijn ingesteld tegen United bij de rechtbank in Noord-Californië en tegen Delta bij de rechtbank in Oost-New York. In beide gevallen wordt aangenomen dat de bedrijven zich schuldig maken aan misleiding, aangezien veel reizigers extra betalen, soms meer dan 100 dollar, voor een plaats bij het raam.

Het probleem komt vooral voor bij toestellen van Airbus en Boeing, waaronder de Boeing 737. In deze vliegtuigen zijn enkele ramen opgeofferd om plaats te maken voor technische onderdelen, zoals luchtkanalen of bekabeling.

De rechtszaken kunnen grote gevolgen hebben voor de twee luchtvaartmaatschappijen, die gezamenlijk miljoenen passagiers per jaar vervoeren.