Beveiligingsblunder op Noorse luchthaven

In Noorwegen is een man erin geslaagd om zonder ticket en identiteitsbewijs door alle veiligheidscontroles te komen en aan boord te stappen van een vlucht naar Oslo. Het incident vond plaats op 19 augustus op de luchthaven van Tromsø en kwam per toeval aan het licht. Volgens de Noorse omroep NRK stapte de man op vlucht DY383 van de Noorse luchtvaartmaatschappij Norwegian zonder dat iemand dit aanvankelijk opmerkte.

Ivar Helsing Schrøen, directeur van de luchthaven van Tromsø, verklaarde dat de man de veiligheidscontroles wist te passeren door dicht achter een andere passagier aan te lopen. Volgens hem zou de passagier waarschijnlijk onopgemerkt zijn gebleven als de politie niet was gebeld over een andere passagier aan boord. Het incident heeft geleid tot bezorgdheid over de huidige veiligheidsprocedures op de luchthaven, die volgens hem zullen worden herzien om herhaling te voorkomen. ‘We zullen de interne processen voor zowel ons personeel als degenen die de boarding uitvoeren nauwkeurig onder de loep nemen,’ liet hij weten.

Tweede keer

Norwegian heeft laten weten dat zij samen met de luchthaven alle veiligheids- en boardingprocedures zullen onderzoeken. Volgens Schrøen is dit niet de eerste keer dat een passagier zonder de juiste papieren aan boord van een vlucht in Noord-Noorwegen komt. In 2023 deed zich al een soortgelijk incident voor in de toen tijdelijke internationale terminal van Tromsø.

Wereldwijd komt het vaker voor dat personen langs alle controles weten te glippen. Een Britse man vloog in 2023 een dag voor kerst naar verluidt zonder ticket of paspoort van London Heathrow naar New York.

