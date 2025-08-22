Drie eenmalige extra vluchten op Brussels Airport

De Japanse luchtvaartmaatschappij All Nippon Airways schroeft de frequentie tussen Brussels Airport en Tokio Narita Airport (tijdelijk) op.

De airline heeft zowel plannen in die richting voor eind dit jaar als voor begin volgend jaar. Zij is volgens AeroRoutes van plan op 15 en 22 december en op 5 januari eenmalig een extra vlucht uit te voeren tussen beide steden. Alle drie de keren betreft dit een maandag. Net zoals de huidige vluchten op woensdag en zaterdag staan deze op de heenweg naar Brussels Airport te boek als vluchtnummer NH231.

Standaardvlucht ook op maandag

Deze maandagvluchten vertrekken om 10:10 uur lokale tijd vanaf Tokio Narita Airport en worden veertien uur en twintig minuten later om 16:30 uur onze tijd verwacht op in de Belgische hoofdstad. De terugvlucht, NH322, stijgt later op de dag om 18:35 uur op en landt de volgende dag 16:10 uur weer in de hoofdstad van Japan. ANA zet ook nu weer een Boeing 787-9 in, het toestel met een capaciteit van 246 zitplaatsen, dat in 2018 voor het eerst tussen beide steden vloog.

Zomeruitbreiding

Hoewel deze vluchten eenmalig zijn, breidt de luchtvaartmaatschappij vanaf 2 maart 2026 in het zomerseizoen definitief uit naar drie vluchten per week. ANA voert dan wekelijks op maandag, woensdag en zaterdag de vlucht tussen Tokio Narita Airport en Brussels Airport uit. De wekelijkse extra vlucht maakt deel uit van de zomeruitbreiding van de maatschappij. De airline schroeft in het zomerseizoen de frequenties behalve naar Brussels Airport ook op naar Hong Kong, Los Angeles, Washington Dulles, Mumbai en Perth. De frequenties verschillen tussen de twee en zeven wekelijkse vluchten. Op sommige vluchten zet ANA een ander toestel in. Zo wordt op de route naar Los Angeles de 787-9 vervangen door de -8.