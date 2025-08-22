Gezagvoerder weigert Amerikaanse 757 te vliegen

Een gezagvoerder van Delta zag voor vertrek vanaf Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport af om met de aangewezen Boeing 757 de lucht in te gaan.

Op vlucht DL466 vanaf de Amerikaanse stad op weg naar Las Vegas Harry Reid International Airport zou een 757, waarvan de registratie onbekend is, ingezet worden. Echter, de captain had een dag eerder al met ditzelfde vliegtuig gevlogen en zou problemen met de elevator surfaces hebben ervaren. Dit component is belangrijk voor het regelen van de hellingshoek van het toestel.

‘Onderbuikgevoel’

Na de landing werd het vliegtuig op basis van de bevindingen van de piloten negen uur lang geïnspecteerd door het onderhoudspersoneel. Dit gaf de 757 uiteindelijk weer vrij zonder dat er een technisch mankement aan het liftsysteem gevonden was. De gezagvoerder nam daarmee geen genoegen en weigerde met het toestel te vliegen. Volgens Simple Flying zou hij een ‘onderbuikgevoel’ hebben gehad. Hoewel beide piloten hun vertrouwen in de onderhoudsdiensten uitspraken, betekende het volgens hen niet dat er alsnog geen probleem met de 757 zou zijn. De captain verlangde een volledige inspectie. Voor hem was het de eerste keer in 22 jaar dat hij een toestel weigerde te vliegen, terwijl het voor de copiloot zeven jaar geleden was.

Vervangend vliegtuig

De gezagvoerder zou vervolgens tegen de passagiers hebben gezegd dat hij het potentiële risico niet wilde negeren. Daarop werd besloten een andere 757, registratie N6706Q, in te zetten. Dit vliegtuig vertrok uiteindelijk iets minder dan anderhalf uur na de aanvankelijke vertrektijd en landde met een uur vertraging. Het is onbekend of de door de cockpitcrew geweigerde 757 inmiddels weer in dienst is.