Vrachtpiloten KLM voeren actie

Bij KLM staan nieuwe acties voor de deur. Pilotenvakbond AVV heeft bekendgemaakt dat de vrachtvliegers binnenkort tijdelijk hun werkzaamheden zullen neerleggen. Volgens de bond negeert hun werkgever hun bezorgdheid over werkzekerheid en hun wens om langer te kunnen blijven werken dan de huidige pensioenleeftijd van 58 jaar.

De onrust ontstond toen de luchtvaartmaatschappij aankondigde dat het aantal vrachtvliegtuigen zou worden verminderd van vier naar drie. Voor de piloten is dat een klap in het gezicht, aangezien de directie eerder zelf had benadrukt dat vier toestellen het minimale aantal is om de vrachtdivisie succesvol te houden. Veel vliegers zijn bang dat dit de tekenen zijn van verdere krimp.

‘KLM heeft aangegeven de Full Freight op Schiphol in stand te willen houden. Onze leden, waarvan een groot deel eerder onterecht door KLM ontslagen is, vertrouwen dat pas als KLM de daad bij het woord voegt en een stevige baangarantie geeft,’ aldus AVV-voorzitter Martin Pikaart.

De acties starten met vooraf aangekondigde werkonderbrekingen van vier uur op Schiphol. De bond is echter ervan overtuigd dat de druk zal toenemen als de airline geen actie onderneemt. Daarna kunnen er langere werkonderbrekingen of acties op internationale luchthavens plaatsvinden.

‘We gaan ervan uit dat KLM snel tot het inzicht zal komen dat KLM meer te winnen heeft met goede cao-voorstellen dan met verslechteringsvoorstellen. Sowieso betreft het hier een groep piloten die KLM zoveel afzijdig wil houden van de rest van de KLM-organisatie, behalve als er bezuinigd moet worden. Dat moet de Cargo ineens 25 procent van de bedrijfsmiddelen inleveren, en daarbovenop nog eens vijf procent efficiënter werken,’ zegt Pikaart.