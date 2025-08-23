Boze Vueling-passagiers blokkeren vlucht

Het vertrek van een Vueling-vlucht die dinsdagavond gepland stond verliep niet zonder slag of stoot. Passagiers moesten lang wachten en gingen over tot actie.

Oorspronkelijk stond het vertrek van Vueling-vlucht VY1353 gepland om 21:55 uur. Door een probleem met het anti-ijs-systeem werd dit echter uitgesteld. Rond middernacht besloot de luchtvaartmaatschappij de vlucht te annuleren en kondigde een vervangende vlucht aan. Het vertrek stond nu pas voor 04:50 uur gepland. Tot ergernis van de passagiers werd er geen hotelovernachting geregeld. Vueling stelde dat dit niet aan de orde was omdat de vertraging te kort was. Wel kregen de reizigers een voucher voor een fastfoodmaaltijd. De meeste gedupeerden brachten de nacht vervolgens door in de terminal.

Toen het vervangende toestel klaarstond voor de vroege vlucht, deed zich een nieuw probleem voor omdat de bemanning pas om 08.00 uur aan haar dienst mocht beginnen. Voor veel passagiers was de maat toen vol. In de vertrekhal werd de situatie grimmig. Enkele reizigers blokkeerden een andere Vueling-vlucht. Ze riepen onder meer dat niemand het eiland mocht verlaten totdat zij konden vertrekken. De politie werd ingeschakeld om de orde in de terminal te herstellen. De vertraagde vlucht naar Alicante steeg uiteindelijk rond 09:30 uur op.

Brussels Airlines

Twee jaar geleden bestormden tientallen boze passagiers het platform op de luchthaven van Kinshasa, in de Democratische Republiek Congo. De reizigers zouden een dag eerder met een Airbus A330 van Brussels Airlines naar Brussel vliegen, maar het vertrek werd alsmaar uitgesteld. De groep verzamelde zich voor de vliegtuigtrap waar ze werden tegengehouden door het aanwezige grondpersoneel. Met behulp van de politie en luchthavenbeveiliging werden de passagiers na ongeveer drie kwartier naar de terminal begeleid. De Airbus vertrok uiteindelijk twee dagen later naar de Belgische hoofdstad.