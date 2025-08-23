De crew bases van KLM in het Verenigd Koninkrijk

Tussen 1998 en 2020 had KLM – via Air UK, KLM UK en later KLM Cityhopper – meerdere crew bases in het Verenigd Koninkrijk. Engels personeel opereerde hoofdzakelijk vanuit regionale UK-hubs terwijl vluchten verbonden werden met Schiphol. Hoe zag dat proces eruit en waarom verdween het?

Van Air UK naar crew bases

Air UK was een grote Britse regionale maatschappij opgericht in 1980. KLM kocht volledige controle in 1997 en hernoemde de entiteit in 1998 tot KLM UK Limited . Het hoofdkwartier was gevestigd op London Stansted Airport, dat tevens dienst deed als operationele basis.

was een grote Britse regionale maatschappij opgericht in 1980. KLM kocht volledige controle in 1997 en hernoemde de entiteit in 1998 tot . Het hoofdkwartier was gevestigd op London Stansted Airport, dat tevens dienst deed als operationele basis. Vloot, routes en personeel bleven grotendeels Brits: ATR‑72, Fokker 50, Fokker 100 en BAe 146’s vlogen verbindingen tussen regionale luchthavens en Schiphol.

Crew bases in de praktijk

KLM UK en later KLM Cityhopper bewaarden vijf Britse crew bases, onder andere op luchthavens Humberside, Leeds-Bradford en Norwich. Britse cockpit- en cabincrew waren gestationeerd in het VK om feedervluchten uit te voeren richting Schiphol.

De geleidelijke sluiting

Per 2017 werden alle bases voor cabinepersoneel in het VK gesloten .

. In mei 2020 volgde de sluiting van de laatste cockpit-crew bases, waarmee de inzet van Brits gestationeerde flight crew binnen KLM Cityhopper tot het verleden behoorde.

Waarom sloot KLM de bases?

Uniformiseren van crewtraining en arbeidsvoorwaarden: KLM koos voor een geïntegreerde vloot en crew‑strategie voor efficientie en consistentie. Veranderende regulering en Brexit‑impact: Na Brexit werd het lastig voor EU‑maatschappijen om lokaal personeel in het VK in dezelfde structuur aan te stellen. Centrale hubstrategie op Schiphol: Veel feederdiensten naar UK-luchthavens werden vanuit Nederland verhuisd naar Cityhopper, met crew die op Schiphol woont en werkt.

